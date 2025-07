UNITEC Business School: Formando a los líderes ejecutivos para la nueva era empresarial hondureña

Por E&N Brand Lab para UNITEC

En un panorama empresarial en constante evolución, donde la adaptabilidad y la visión estratégica son cruciales, la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) se consolida como un referente en la educación ejecutiva en Honduras. Con una visión audaz y un compromiso inquebrantable con el lifelong learning (aprendizaje para toda la vida), UNITEC está formando a la próxima generación de líderes capaces de impulsar la transformación y el crecimiento sostenible en la región.

La visión de UNITEC en el ámbito de la Educación Ejecutiva es clara: ser pioneros en la formación de altos directivos y en la promoción del aprendizaje continuo. "Aspiramos a desarrollar líderes estratégicos en Honduras y, a futuro, en la región, fortaleciendo sus competencias para impulsar el crecimiento y la transformación de las industrias", afirman desde la institución.

A través de UNITEC Business School (UBS), se ofrece una variada oferta académica dirigida a mandos medios, directivos, líderes empresariales y tomadores de decisiones, que buscan fortalecer sus competencias estratégicas, adaptarse a los cambios del entorno y liderar procesos de transformación en sus organizaciones. Esto, a través de programas que combinan excelencia académica, visión global, pensamiento crítico e innovación.

FORMACIÓN DINÁMICA Y ACTUALIZADA

Lo que distingue a UBS como centro formador de líderes y tomadores de decisiones es su sólida infraestructura, diseñada para una experiencia educativa de alto nivel; un equipo docente con amplia trayectoria académica y empresarial; y alianzas estratégicas con el sector productivo e instituciones nacionales e internacionales que enriquecen el aprendizaje. Además, integra tecnología de vanguardia en sus programas, facilitando una formación dinámica, actualizada y orientada a resolver los retos reales del entorno empresarial.

Asimismo, adapta sus contenidos a los constantes cambios del entorno empresarial y tecnológico mediante una estrecha relación con el sector productivo, lo que le permite conocer de primera mano sus necesidades, desafíos y tendencias emergentes. De esta manera, la institución logra diseñar una oferta académica pertinente, actualizada y flexible, que fortalece las competencias que los líderes y tomadores de decisiones requieren hoy.

UBS también destaca gracias a su enfoque integral en áreas clave como liderazgo, innovación, finanzas, transformación digital, sostenibilidad y salud. En el caso de liderazgo e innovación, ofrece programas como el Global MBA en Strategic, Innovation & Leadership, que prepara a ejecutivos para enfrentar desafíos empresariales contemporáneos mediante metodologías activas y tecnologías emergentes.

La transformación digital es abordada a través de programas que integran tecnologías disruptivas como inteligencia artificial y análisis de datos. En sostenibilidad, la Maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad forma líderes capaces de implementar prácticas empresariales responsables alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En el ámbito de la salud, se ofrecen maestrías en Salud Pública, Gestión de Servicios de Salud y Nutrición Clínica, enfocadas en mejorar los sistemas de salud y promover el bienestar comunitario. En finanzas, UBS cuenta con un programa de estrategia financiera, que trabaja en sinergia con INCAE, en el que proporciona a los estudiantes las habilidades analíticas y estratégicas para la gestión financiera efectiva.

La sede de la Escuela de Negocios, en el centro corporativo Vertis, facilita el networking y el aprendizaje colaborativo, y también cuenta con alianzas internacionales con INCAE, IESE y EGADE y la plataforma global Coursera, asegurando una formación de nivel global.

Además, a través de la plataforma UNITEC For Life, la universidad ofrece programas diseñados específicamente para empresas (in-company), como cursos, certificados y diplomados desarrollados a la medida, con opciones de formación presencial, virtual o híbrida.

OFERTA EDUCATIVA INNOVADORA

UNITEC Business School aplica metodologías de vanguardia en la formación ejecutiva, diseñadas para maximizar el aprendizaje práctico y estratégico. Una de ellas es el design thinking, que promueve la solución creativa de problemas a partir del entendimiento profundo del usuario. También, el uso de simulaciones empresariales, que permite a los participantes tomar decisiones en entornos virtuales realistas; y el estudio de casos, que facilita el análisis crítico de situaciones reales del mundo empresarial.

También se emplea el aprendizaje colaborativo, fomentando la interacción entre profesionales de distintas áreas para enriquecer la experiencia y el intercambio de conocimientos; así como métodos ágiles, como el scrum y el lean thinking, que impulsan la adaptabilidad, la innovación y la toma de decisiones efectiva en contextos cambiantes.

Para personalizar el aprendizaje, la Escuela de Negocios también le apuesta a la integración de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, plataformas adaptativas y herramientas digitales interactivas. De igual manera, cuenta con laboratorios de innovación y espacios colaborativos, y utiliza diversas plataformas digitales para la gestión del aprendizaje, combinando aulas virtuales y herramientas interactivas que facilitan una experiencia educativa flexible y dinámica. Entre estas plataformas destacan Aleks, especializada en el aprendizaje de matemáticas; Edusoft, enfocada en la enseñanza del inglés; además de ebooks y repositorios digitales.

PRESTIGIO

Los resultados de todos estos esfuerzos son tangibles: UNITEC está posicionada dentro del Top 50 en el ranking QS Latin America & the Caribbean/Central America y es la única universidad de Honduras incluida en el QS Sustainability Ranking 2025. Además, ha recibido la calificación de 4 estrellas (Very Good) en el QS Stars. A nivel global, figura entre las 300 mejores en innovación según el WURI (World University Ranking for Innovation). También destaca como una de las tres universidades sobresalientes de Centroamérica en el ranking regional de Times Higher Education (THE).