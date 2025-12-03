Tendencias

Adaptarse al consumidor, el paso clave para digitalizar a las pymes de la región

Acceso a capital, digitalización y ciberseguridad son los tres retos globales que afectan las pymes, según Mastercard.

Por Claudia Contreras - revistaeyn.com desde Miami ¿Cómo ayudar a las pymes para que den un salto en la transformación digital? Desde Miami, el Mastercard Innovation Forum propone una hoja de ruta paras las pequeñas y medianas empresas de la región, protagonistas del 75% del empleo global. Si bien no hay una solución única debido a la particularidad de cada empresa, la propuesta es que las PYMES se adapten a los hábitos de consumo de sus clientes y adopten todo tipo de portafolio de pagos digitales. La idea es acompañar a los dueños de negocios en la construcción, crecimiento y protección de sus empresas en una economía cada vez más digital. Mark Barnett, VP global de Small and Medium Enterprises de Mastercard, detalló que los retos globales de las pymes son: 1) acceso a capital, 2) digitalización, pues muchos negocios necesitan una huella en canales digitales, y 3) ciberseguridad como principal amenaza de su crecimiento. En la región latinoamericana se agrega el reto de la inclusión financiera. “Lo que está ayudando son los cambios en los hábitos de consumo. Por ejemplo, en Perú, hay muchas soluciones digitales y billeteras móviles. Es un cambio importante”, detalló Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de Flujos Comerciales y de Nuevos Pagos de Mastercard para Latinoamérica y el Caribe.

El 46% de las pymes sufrieron un ciberataque en el último año, subrayó Barnett. De esas empresas atacadas, una de cada cinco cerró en este año. Sólo el 23% de las pymes se sienten confiadas en sus planes de protección actuales, según el mismo estudio. “Les hemos preguntado sus dolores (de negocio), sus preocupaciones. El máximo (dolor de negocio) es hacerse digitales, porque sus consumidores son digitales”, señaló Pimenta. Un vía para lograrlo es a través de alianzas con partners gigantes como cbc, la multilatina fundada en Guatemala embotelladora y distribuidora de bebidas de productos PepsiCo. ¿Cómo? Antes, cuando llegaba el camión repartidor de Pepsi, cada dueño de tienda pagaba en efectivo los productos de cbc. Hoy, cada tendero utiliza la app Migo Payments para integrar una tarjeta prepagada de Mastercard en su celular. Así, el tendero también se abrió a aceptar pagos con tarjeta, acumular saldo y pagar al repartidor antes de que este llegue. “Así cada uno puede aceptar el pago en esa tienda”, agregó Barnett. “América Latina y Caribe es una región pujante. Hay grandes oportunidades en digitalización. Es la oportunidad para moverse de efectivo a pagos digitales. Mastercard hizo un estimado que entre 60% y 70% de las pymes rurales aún trabajan sólo usando efectivo. “Con alianzas estratégicas, dueños de tiendas pueden pagar convenientemente sin efectivo, y simplemente pagar a través de un link en una app o tocar para pagar en el momento de la entrega”. El ejecutivo global, que también fue CEO de Mastercard en Europa, dijo que al pagar con tarjetas de crédito ganan puntos redimibles en el inventario de los tenderos. Les hace ganar crédito. “Es una forma intuitiva de digitalizar sus operaciones”. La industria de bienes de consumo envasados (CPG, por sus siglas en inglés) representa una oportunidad de US$448.400 millones en pagos digitales. Ahora, un 43% de las transacciones aún son realizadas en efectivo. Para Mastercard, la oportunidad mayor está en las transacciones B2B entre pequeños comercios y proveedores.

Tendencias en pagos digitales

1. Plataformas de Comercio Electrónico B2B: Los sistemas de pedidos digitales han permitido a los pequeños comercios realizar pedidos en línea, mejorando la gestión de inventario y reduciendo la dependencia de transacciones en efectivo. 2. Comercio Conversacional: Los comercios ahora pueden pedir productos y acceder a soporte al cliente a través de plataformas de mensajería instantánea. 3. Marketplaces B2B: Plataformas más recientes están ayudando a las compañías CPG a mostrar productos y gestionar facturación, optimizando la cadena de suministro. 4. Soluciones de Crédito Integrado: Las alianzas con fintechs están ofreciendo microcréditos a pequeños comercios, permitiéndoles crecer sin depender del financiamiento informal. 5. Pagos Digitales Instantáneos: Las empresas CPG están integrando capacidades de pago instantáneo y sin contacto en sus procesos de cadena de suministro.

Para frenar la brecha digital en ciberseguridad

Barnett enfatizó que las pymes gestionan al mismo tiempo riesgo, reputación y oportunidades digitales. Persisten brechas de recursos, conciencia en ciberseguridad y acceso al crédito. “Sabemos que, para muchas pymes, los recursos limitados, la falta de conciencia sobre ciberseguridad y el acceso al crédito siguen siendo puntos críticos”. El estudio de Mastercard de 2025, Pymes: El panorama de la adopción de pagos digitales en América Latina y el Caribe analizó 159.000 millones de transacciones anuales. Encontró que el 86% de las pequeñas empresas han realizado evaluaciones de riesgos, pero pocas se sientes plenamente preparadas para responder a ciberamenazas. Para cerrar la brecha digital, Mastercard lanzará a partir del 1 de enero 2026 My Cyber Risk, una especie de auditoría para conocer dónde es vulnerable, y Identity Theft Protection, monitorea la dark web para saber si los datos de tu empresa están en el mercado negro. My Cyber Risk otorga a las pymes una calificación clara de riesgo, una visión priorizada de las vulnerabilidades, un inventario de sistemas orientados a internet y pasos prácticos de remediación. Identity Theft Protection monitorea continuamente las credenciales comerciales comprometidas, incluyendo correos electrónicos, cuentas bancarias y datos de identificación, alertando instantáneamente a los propietarios sobre posibles incidentes.

Solución para salones de belleza de América Latina con L’Oréal

En la misma línea de cbc, Mastercard se unió a L’Oréal para lanzar la tarjeta corporativa Clara. Este producto financiero también realiza una gestión de gastos para mitigar riesgos de fraude para 350.000 salones de América Latina.