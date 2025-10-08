Descubra los cinco motores de la transformación financiera en América Latina

Inteligencia E&N

Por revistaeyn.com En Latinoamérica y el Caribe, la proporción de adultos con una cuenta bancaria o digital aumentó del 50 % en 2017 a cerca del 70 % en 2024, según el Global Findex 2025. Actualmente, más de la mitad de estas personas acceden a servicios financieros de manera digital, gracias a la rápida digitalización del sector y la consolidación de un dinámico ecosistema fintech. Este último se enfoca en innovaciones para poblaciones de bajos ingresos, ofreciendo soluciones financieras básicas que históricamente habían estado fuera de su alcance.

Sobre esta base, cinco motores están transformando las finanzas en América Latina y el Caribe, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Sistemas de pago instantáneos e interoperables Nuevas iniciativas públicas y privadas están facilitando transferencias de bajo valor y en tiempo real, mediante infraestructura pública y una mayor interoperabilidad entre cuentas bancarias, billeteras digitales, códigos QR y distintos participantes, independientemente de la plataforma utilizada por el comprador o el comercio. Cada vez más países están adoptando sistemas rápidos de pago para transacciones de menor cuantía y regulaciones de interoperabilidad. Gracias a esta revolución, las transferencias móviles en Costa Rica se han convertido en una herramienta cotidiana para hogares y comercios. En Argentina, los consumidores pueden comprar y pagar mediante cualquier código QR interoperable vinculado directamente a sus cuentas. Estos sistemas están ampliando los pagos digitales al hacer que las transacciones sean más rápidas, económicas y seguras, señala el BID. Auge de la inversión fintech Desde 2017, el sector fintech de América Latina ha vivido un auge en la inversión de capital de riesgo, que alcanzó su punto máximo en 2021 con US$14.000 millones. Aunque en 2022 y 2023 se produjo una fuerte corrección, en 2024 se observó una recuperación con el regreso de la confianza de los inversionistas. Solo en el primer semestre del año se concretaron acuerdos por US$1.200 millones, alrededor de 20 % más que en el mismo período anterior. El surgimiento de gigantes fintech locales refleja la madurez del sector. Finanzas abiertas y portabilidad de datos La introducción de interfaces digitales estandarizadas y seguras para compartir datos financieros también está transformando el panorama en América Latina y el Caribe, al otorgarles a las personas mayor control sobre su información y permitirles acceder a productos financieros adaptados a sus necesidades, apunta el BID. La confianza en este ecosistema se fortalece mediante normas sólidas de API —reglas comunes que permiten la conexión segura entre bancos y las fintech—, además de marcos seguros para el intercambio de datos y reglas claras sobre la responsabilidad. Cada vez más, los esfuerzos regulatorios en la región se centran en brindarles a los usuarios la certeza de que sus datos están protegidos y que compartirlos es seguro.