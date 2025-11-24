Tarjeta de crédito para emprendedores de la industria de la belleza

Por revistaeyn.com
Mastercard y L’Oréal buscan impulsar a profesionales y emprendedores de la belleza con el lanzamiento de la tarjeta de crédito L’Oréal Mastercard BusinessCard, que será emitida inicialmente en México por Clara.
Actualmente, es la única tarjeta de crédito de la región diseñada específicamente para la industria de la belleza, con el objetivo de promover la inclusión financiera e impulsar el crecimiento de las pequeñas empresas.
“Las pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía latinoamericana, y esta alianza marca un paso importante para los millones de emprendedores que impulsan nuestra región día a día”, afirmó Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de Productos Comerciales y Nuevos Flujos de Pagos para América Latina y el Caribe en Mastercard.
Según las asociaciones locales de estilistas, existen aproximadamente 350.000 salones de belleza en toda la región. Sin embargo, la larga dependencia del sector del efectivo aumenta el riesgo de fraude y amplía la brecha digital, lo que limita el acceso de los profesionales de la belleza a servicios financieros seguros, convenientes y asequibles.
Tradicionalmente, obtener una tarjeta empresarial implicaba trámites presenciales y largos tiempos de aprobación, lo que restaba a emprendedores de belleza horas valiosas lejos de sus salones y clientes. Al agilizar el proceso de evaluación crediticia e integrar productos financieros en los espacios donde operan los profesionales del sector, Mastercard, L’Oréal y Clara están haciendo que este proceso sea más rápido y sencillo, permitiendo que más trabajadores en la industria de belleza, especialmente aquellos tradicionalmente desatendidos, participen en la economía digital con mayor confianza y agilidad.
"En L'Oréal, reconocemos que los profesionales de la belleza son el corazón de nuestra industria, son artistas, emprendedores y constructores de sueños que transforman vidas cada día", dijo Stéphanie Speeckaert, Vicepresidenta para Latinoamérica de la División de Productos Profesionales de L'Oréal. "