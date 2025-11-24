Tarjeta de crédito para emprendedores de la industria de la belleza

Por revistaeyn.com

Mastercard y L’Oréal buscan impulsar a profesionales y emprendedores de la belleza con el lanzamiento de la tarjeta de crédito L’Oréal Mastercard BusinessCard, que será emitida inicialmente en México por Clara.

Actualmente, es la única tarjeta de crédito de la región diseñada específicamente para la industria de la belleza, con el objetivo de promover la inclusión financiera e impulsar el crecimiento de las pequeñas empresas.

“Las pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía latinoamericana, y esta alianza marca un paso importante para los millones de emprendedores que impulsan nuestra región día a día”, afirmó Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de Productos Comerciales y Nuevos Flujos de Pagos para América Latina y el Caribe en Mastercard.