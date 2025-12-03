Estadounidenses marcan récord de gasto 'online' en el Cyber Monday

POR EFE

Los estadounidenses se han volcado en los cinco días de rebajas que comenzaron el pasado jueves con el día de Acción de Gracias y concluyeron ayer con el Ciber Lunes, y en los que casi 203 millones de personas han hecho compras, una buena parte de ellas por internet.

Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por su sigla en inglés), la patronal del sector, 202,9 millones de estadounidenses hicieron alguna compra en estos cinco días de furor consumista, la mayor participación en estas rebajas desde que empezó a recabar el dato en 2017.

La NRF, que se basó en una encuesta conjunta con Prosper Insights & Analytics, dijo que más personas compraron por internet (casi 135 millones) que en las tiendas físicas (130 millones), siguiendo una tendencia creciente en los últimos años.