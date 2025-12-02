Grupo Prada completa la compra de Versace por US$1.375 millones

Empresas & Management

Lorenzo Bertelli, hijo de Miuccia Prada y heredero del grupo, confirmó el 19 de noviembre que asumirá el cargo de presidente ejecutivo de la marca Versace una vez concluida la operación.

Por Agencia EFE El grupo Prada ha completado la compra de la firma de moda Versace por un valor de US$1.375 millones, tras la aprobación de las autorizaciones correspondientes. "Prada anuncia hoy la finalización de la adquisición de Versace de Capri Holdings, tras haber obtenido todas las autorizaciones normativas requeridas", informó el grupo en un escueto comunicado, mientras el vendedor, precisó que la operación completada tiene un valor de US$1.375 millones.

En abril de este año, cuando se anunció la compra, Prada, una de las firmas más prestigiosas de la moda italiana, había indicado que el precio de adquisición sería de 1.250 millones de euros (aproximadamente US$1.451 millones de dólares). El presidente y director ejecutivo de Capri Holdings, John D. Idol, explicó que los fondos obtenidos de la venta de Versace se destinarán a pagar la mayoría de la deuda de la compañía. "Seguimos enfocados en ejecutar nuestras iniciativas estratégicas en Michael Kors y Jimmy Choo para maximizar el potencial de nuestras marcas icónicas", afirmó. Idol deseó al equipo de Versace "mucho éxito en el futuro" y expresó su convicción de que Prada es "el socio ideal para guiar esta célebre casa de lujo hacia su próxima era de crecimiento." "Quisiera expresar mi agradecimiento a todo el equipo de Versace por su dedicación y contribuciones. En particular, quiero reconocer a Donatella Versace, Dario Vitale y Emmanuel Gintzburger por su destacado liderazgo y compromiso con la evolución de la marca", añadió.