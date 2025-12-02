OCDE proyecta un crecimiento estable para Costa Rica, pero exportaciones se debilitarán

Centroamérica & Mundo

OCDE apunta que señala que Costa Rica ha mostrado resiliencia en un contexto global incierto. No obstante, advierte que la dinámica de las exportaciones empezará a perder fuerza conforme entren en vigor los nuevos aranceles.

Por revistaeyn.com El motor económico de Costa Rica mantendrá un ritmo saludable en los próximos años, aunque con señales de alerta en el horizonte. Así lo plantea el más reciente informe semestral de Perspectivas Económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que anticipa una expansión del PIB del 4,2 % en 2025, seguida de crecimientos más moderados de 3,5 % en 2026 y 3,4 % en 2027. El organismo internacional señala que la economía costarricense ha mostrado resiliencia incluso en un contexto global incierto. No obstante, advierte que la dinámica de las exportaciones empezará a perder fuerza conforme entren en vigor los nuevos aranceles que Estados Unidos —su principal destino comercial— impuso a una parte de los productos costarricenses. Este encarecimiento de las ventas externas se reflejará gradualmente en una menor contribución del sector externo al crecimiento total.

Mientras tanto, el consumo de los hogares continuará siendo uno de los pilares de la actividad económica. Una mejora moderada en la renta disponible ha permitido sostener el gasto privado, aun cuando la creación de empleo permanece prácticamente estancada. En contraste, la inversión se ha debilitado y las entradas de inversión extranjera directa cayeron durante el primer semestre de 2025, un fenómeno que la OCDE atribuye a la incertidumbre global y a un clima comercial menos favorable. En términos de precios, Costa Rica transita un periodo atípico. Tras registrar inflación negativa a mediados de 2025, la proyección apunta a un repunte muy lento que la llevaría al 0,8 % en 2026 y al 2,1 % en 2027, acercándose de manera paulatina al objetivo oficial del 3 %. Esta débil presión inflacionaria ha permitido que el Banco Central flexibilice su postura: la tasa de política monetaria retrocedió a 3,5 % luego de dos recortes consecutivos, y podría experimentar otro ajuste similar durante la primera mitad de 2026. Aunque el país ha logrado mejorar sus cuentas públicas respecto a años previos, la OCDE insiste en que todavía es necesario reforzar la disciplina presupuestaria. Para ello recomienda cumplir a cabalidad la regla fiscal, realizar evaluaciones de gasto que permitan reordenar prioridades y ampliar las bases tributarias para incrementar los ingresos.