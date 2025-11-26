Pymes dominicanas que aceptan pagos digitales reportan crecimiento significativo en sus negocios

Tendencias

El 65% de las pymes en República Dominicana afirma que no podría operar sin aceptar pagos digitales, según estudio de Mastercard.

Por revistaeyn.com Mastercard presentó su nuevo estudio “Pymes: el panorama de adopción de pagos digitales en América Latina y el Caribe”, sobre el uso de pagos digitales entre las pequeñas y medianas empresas (pymes) en República Dominicana. La investigación reveló que las organizaciones que actualmente aceptan pagos digitales consideran esta herramienta clave para impulsar el crecimiento, mejorar la eficiencia y fortalecer su sostenibilidad. Según los hallazgos, el 81 % de las pymes que aceptan pagos digitales afirman que esta opción ha impulsado significativamente el crecimiento de su negocio. Además, su impacto va más allá de las ventas: el 69% de las pymes del país depende de los pagos digitales para cumplir con sus obligaciones con proveedores y asegurar la continuidad de sus operaciones.

“Los pagos digitales están transformando la forma en que operan los pequeños negocios, no solo facilitando las transacciones, sino también abriendo las puertas a nuevas oportunidades comerciales y de crecimiento”, señaló Tomás Alonso, Country Manager para República Dominicana y Haití en Mastercard. Del total, el 86% considera que los pagos digitales son esenciales o muy importantes para su operación, y el 65% de los dueños y administradores de pymes asegura que no podrían seguir operando sin esta alternativa. Asimismo, el 83% reporta ahorros en tiempo y costos tras implementar los pagos digitales. Estas herramientas están ayudando a las pymes a expandirse, optimizar sus operaciones, facilitar transacciones más seguras y, en última instancia, sobrevivir en una economía digital en constante evolución. El interés por la digitalización también es alto entre quienes aún no han adoptado esta tecnología: el 94% de las pymes que actualmente no aceptan pagos digitales está interesada en hacerlo en el futuro, y el 50% admite que pierde clientes al menos una vez por semana por no ofrecer esta opción. Esta realidad refuerza una tendencia clara en el mercado: la digitalización ya no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad para las pymes en República Dominicana.