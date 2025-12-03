Digicel Business impulsa una nueva era de soluciones tecnológicas integrales para el ecosistema empresarial salvadoreño

Con su liderazgo, Digicel Business refuerza su compromiso de ser un socio estratégico que entiende la operación, necesidades y retos de cada cliente, ofreciendo soluciones que aportan continuidad, eficiencia y protección.

“Nuestros servicios están orientados a todo tipo de industrias y sectores... trabajamos con Gobierno, sector salud, manufactura, consumo masivo, empresas exportadoras, y nuestras soluciones se adaptan al tamaño y entorno de la organización”.

Su visión también subraya el alcance amplio de la operación:

“La canasta digital básica ya es una necesidad para cualquier persona; y del mismo modo, para las empresas es indispensable contar con servicios que garanticen conectividad y continuidad — explica Pacas — . Por eso en Digicel Business vamos un paso más allá: ofrecemos soluciones que van desde un enlace de datos estable y de alta velocidad, hasta infraestructura avanzada como nuestro Data Center y servicios que protegen la información empresarial. Allá afuera hay abundancia de datos... y también abundancia de amenazas. Nosotros trabajamos para que las empresas estén conectadas y seguras”.

En línea con esta evolución, la compañía presenta a Fernando Pacas como nuevo Director de Digicel Business El Salvador , marcando un capítulo orientado a fortalecer la experiencia del cliente, acelerar la entrega de valor y potenciar la estrategia integral de soluciones.

Durante 2025, la marca ha fortalecido su presencia en El Salvador con un portafolio robustecido, una estrategia de innovación continua y una visión enfocada en construir relaciones de largo plazo. Hoy, la compañía es un actor clave dentro de la conversación tecnológica y un referente en experiencia del cliente en el segmento empresarial.

Bajo esta premisa, Digicel Business El Salvador se consolida como un referente en soluciones tecnológicas integrales, respaldada por la fuerza regional de Digicel Group en el Caribe , una organización con un ecosistema robusto de partners internacionales, expertos especializados y capacidades técnicas avanzadas que elevan su propuesta de valor en el país.

En un mercado que avanza hacia la digitalización acelerada, las empresas salvadoreñas buscan aliados confiables, capaces de ofrecer tecnología de punta, modelos de servicio ágiles y acompañamiento real.

SOLUCIONES ADAPTADAS A CADA NECESIDAD

La innovación es un diferenciador clave dentro de Digicel Business. No se limita a solo productos, sino a diseñar una arquitectura integral capaz de evolucionar con las necesidades del cliente.

El portafolio —estructurado en cuatro pilares: conectividad, protección de activos digitales, seguridad inteligente y comunicación digital— se ha fortalecido tanto en capacidades técnicas como en personalización por industria, tamaño y nivel de madurez digital.

Desde la Gerencia de Producto y Soluciones, la visión es clara. Como explica Alejandra Ruiz, gerente del área: “En Digicel Business ofrecemos un portafolio integral diseñado para acompañar la evolución tecnológica de las empresas. Contamos con soluciones que van desde conectividad avanzada como enlaces dedicados, E1 y servicios de comunicación empresarial, hasta capacidades de ciberseguridad, omnicanalidad, servicios en la nube, videovigilancia inteligente y la infraestructura de nuestros Data Centers. Nuestro enfoque es brindar herramientas que permitan a cada organización operar con eficiencia, resiliencia e innovación”.

Ruiz destaca además una de las principales ventajas competitivas de la marca: el acompañamiento consultivo.

“Vivimos en un entorno hiperconectado, con información abundante y tecnologías que avanzan a gran velocidad. Nuestra labor no solo es ofrecer soluciones" —afirma— "sino ayudar a que el cliente comprenda qué necesita en cada etapa de su crecimiento. Nuestro rol es guiar, educar y acompaña y eso nos diferencia” enfatiza Ruiz.

A la vez, Digicel Business ha impulsado alianzas con partners internacionales líderes, ampliando la oferta de soluciones y elevando la calidad del conocimiento disponible para sus clientes corporativos.

MODELO DE SERVICIO QUE CONSTRUYE CONFIANZA

El soporte diario, la asesoría continua y el acompañamiento personalizado son pilares esenciales del modelo de servicio de Digicel Business.

Desde el área de postventa, su líder José Manuel Renderos, explica cómo la compañía se ha transformado en un asesor estratégico para los clientes:

“Somos asesores personalizados de los clientes, porque tocamos muchos rubros, y trabajamos con todo tipo de organizaciones, desde pequeñas empresas hasta grandes corporativos. En muchos casos, el cliente no cuenta con un equipo de TI o no tiene claro qué soluciones necesita o cómo escalarlas. Ahí es donde los acompañamos: les explicamos qué opciones tienen y cuáles se ajustan mejor a su operación”.

Este enfoque permite que cada cliente se sienta acompañado no solo durante la implementación, sino en cada paso de su operación.

CONOCIMIENTO, ESPACIOS Y CERCANÍA

La marca ha apostado por iniciativas de alto impacto para educar, inspirar y conectar al ecosistema empresarial salvadoreño.

Plataformas como Smart Solutions, su espacio propio de eventos, han establecido un estándar en la manera en que el sector comparte tendencias, mejores prácticas y experiencias. A esto se suman iniciativas como DB Talks y Meet the Team, que buscan humanizar la marca, compartir el expertise de su equipo y construir confianza de forma sostenida.

Durante 2025, Digicel Business también fortaleció su participación como ponente y partner en los principales eventos de las cámaras de comercio del país y foros tecnológicos relevantes, consolidando su papel como líder de opinión dentro del sector.

OMNICANALIDAD, VELOCIDAD Y EXPERIENCIA

En un mundo donde la inmediatez define la experiencia, Digicel Business también ha evolucionado su visión hacia la omnicanalidad y la gestión eficaz de la interacción con el cliente.

Como afirma Paola Serrano, Gerente de Marketing: “Hoy la omnicanalidad lleva a que el cliente espere que una respuesta se produzca en un máximo de 5 minutos... esto será un estándar que todas las empresas deberán satisfacer. Digicel Business está para que eso ocurra en todos los canales y para que toda información que entre por el canal de una empresa se convierta en una venta”.

Esta visión coloca a Digicel Business como un habilitador de eficiencia comercial y operativa para las empresas salvadoreñas, alineado con las mejores prácticas globales.

ALIADO TECNOLÓGICO CON VISIÓN DE FUTURO

Impulsada por la fuerza regional de Digicel Group, respaldada por expertos y partners especializados, y enfocada en acompañar estratégicamente a cada organización, Digicel Business El Salvador se posiciona como uno de los jugadores más competitivos del mercado.

La marca confirma así su compromiso con El Salvador: seguir construyendo relaciones que crecen, soluciones que transforman y un ecosistema empresarial más conectado, seguro y estratégico.