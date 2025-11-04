Conozca las claves del éxito para un emprendimiento

Por revistaeyn.com

En Latinoamérica la mayor parte del tejido empresarial está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que a su vez generan cerca del 70 % del empleo y aportan un porcentaje importante del Producto Interno Bruto de los países.

Sin embargo, 75 de cada 100 emprendimientos no superan los tres primeros años de operación, principalmente por fallas en la planeación, la gestión financiera y la falta de acompañamiento estratégico.

En respuesta a esta realidad, Tork Transforma, programa de fortalecimiento empresarial impulsado por Tork, antes Familia Institucional, en alianza con Siigo e Interactuar, han acompañado a micro y pequeñas empresas en sectores como comercio, hotelería, restaurantes, cafeterías e industria manufacturera; bajo el propósito de brindar herramientas reales para mejorar la sostenibilidad, productividad y competitividad de las empresas que impulsan la economía local.

A partir de este acompañamiento, el programa descubrió cuáles son las prácticas y decisiones que permiten a algunos emprendedores avanzar y consolidar su negocio, mientras que otros enfrentan obstáculos que frenan su crecimiento. Entre las características que más destacan para que los pequeños empresarios logren sus metas, el programa destaca:

Desaprender para crecer: el cambio de mentalidad es el punto de partida. Los empresarios que asumen un rol más gerencial avanzan con mayor claridad y foco.

Delegar para avanzar: la carga operativa excesiva impide implementar herramientas estratégicas. Quienes confían en sus equipos logran aprovechar mejor los procesos de asesoría.

Corresponsabilidad: el crecimiento se consolida cuando hay ejecución propia; el consultor guía, pero el liderazgo sigue siendo del empresario.

Disciplina financiera: calcular costos, márgenes y punto de equilibrio permite tomar decisiones basadas en datos y no en intuiciones.

Resistencia al cambio: la trayectoria no debe ser obstáculo para innovar. Las empresas que se atrevieron a modificar procesos aumentaron su eficiencia.

Tiempo estratégico: dedicar espacio a planificar y no solo a operar marca la diferencia entre la supervivencia y el crecimiento.

Asimismo, durante Tork Transformas se han evidenciado acciones puntuales que deben integrar en los negocios para obtener mejores resultados:

Usar herramientas gerenciales integrales como planeadores, tableros de metas y plantillas financieras que permiten monitorear objetivos y flujo de caja.

Actualización constante de los indicadores financieros, fomentando un lenguaje común que facilita decisiones informadas.

Acompañamiento emocional y técnico, que impulsa decisiones estratégicas en precios, costos o líneas de negocio.

Formación continua en formalización, sostenibilidad, liderazgo y transformación digital.

Trabajo colaborativo entre empresarios, generando redes de apoyo, estandarización de procesos y sinergias comerciales.

Adopción de herramientas digitales básicas, clave para mejorar la eficiencia y mantenerse competitivo.