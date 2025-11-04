Conozca las tendencias que revolucionarán a las empresas en 2030

De acuerdo con el reporte IndustryLab de la compañía de telecomunicaciones y tecnología Ericsson, esta tendencia se mantendrá y tendrá gran influencia en cómo serán las empresas y el trabajo dentro de los próximos diez años, dando paso a un entorno de negocios “desmaterializado” y más efectivo.

A pesar de que la pandemia tuvo implicaciones negativas, un aspecto rescatable es la aceleración en la adopción de tecnología, tendencias que en 2030 revolucionaran la forma de hacer negocios.

Ericsson entrevistó a 5.000 directivos y empleados de 11 industrias y mercados diferentes a lo largo del mundo, con el objetivo de conocer cómo el impacto de la crisis sanitaria afectará la forma en que las organizaciones y empresas llevarán a cabo sus operaciones.

Los resultados del estudio pueden resumirse en seis tendencias principales que tomarán mayor fuerza durante la década.

1. La desmaterialización podría ser la clave para una mayor rentabilidad y sostenibilidad.

En el futuro, más empresas desmaterializadas, es decir, aquellas que no dependen de una oficina o un sitio fijo de trabajo, aprovecharán la tecnología móvil y la nube, lo que les permitirá ser más ágiles.

Casi 7 de cada 10 ya han llegado a la mitad o más allá de su viaje de desmaterialización. Estas empresas, capaces de adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes, serán la norma para 2030, asegura el reporte.

Lo anterior incluye la implementación de herramientas como Realidad Extendida (XR), Realidad Aumentada (AR) y Realidad Virtual (VR) para llevar a cabo procesos de manera remota.

2. Para 2030, se espera que casi el 60 % del trabajo administrativo se realice fuera de las instalaciones de la empresa.

La pandemia ya está teniendo un efecto profundo en la aceleración de este proceso, por lo que es fundamental que las empresas brinden a sus empleados acceso completo a los procesos y herramientas, independientemente del dispositivo que utilicen o si están en casa o fuera de ella.

Según el 44 % de los tomadores de decisiones, las compañías no harán uso de oficinas en absoluto para 2030, mientras que el resto opina que se mantendrán modelos híbridos.

3. Se espera que el uso empresarial de XR y 5G crezca en más del 50 % en la próxima década.

La experiencia de trabajo remoto debe ser más inmersiva para permitir algunos de los beneficios de la oficina tradicional. Se espera que el uso empresarial de XR y 5G crezca en más del 50 %, con más de 6 de cada 10 dispositivos conectados a la red 5G y casi la misma cantidad usando dispositivos AR y VR.