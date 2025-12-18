El Salvador acelera su transformación con una ola de inversiones estratégicas

Inteligencia E&N

La suma de capitales, visión estratégica y ejecución marca un punto de inflexión que podría posicionar a El Salvador como uno de los polos de desarrollo más dinámicos de la región en los próximos años.

Por Leonel Ibarra- revistaeyn.com El Salvador vive uno de los momentos más dinámicos de su historia reciente en materia de inversión. Diversos proyectos público y privados de infraestructura digital, logística, energía, banca, turismo, comercio y vivienda avanzan de forma simultánea. Las iniciativas, ya en marcha o por iniciar en 2026, dibujan una estrategia de crecimiento multisectorial que combina capital público y privado, innovación tecnológica y una renovada confianza empresarial.

En el ámbito inmobiliario, la magnitud de los proyectos resulta notable. Urbánica impulsa desarrollos que superan los US$1.150 millones, incluyendo una ciudad integral en Apopa y torres residenciales de alta gama en La Libertad. Urbania, desde Costa Rica, debuta en el país con Amanelli, un megaproyecto de usos mixtos en el Lago de Coatepeque valorado en US$800 millones. A esto se suman iniciativas como The Cliff at El Sunzal, con más de US$150 millones destinados a vivienda premium frente al mar, alineada con la estrategia de Surf City.

SECTOR LOGÍSTICO

El comercio exterior también encuentra un nuevo impulso en los puertos. La modernización del Puerto de Acajutla, con una inversión inicial de US$52 millones, ha reducido drásticamente los tiempos de espera de buques y generado ahorros millonarios para importadores y exportadores. El aumento en productividad ha sido tal que empresas de países vecinos ya utilizan este puerto como alternativa ante la congestión de otras terminales de la región, reforzando el papel logístico del país. En paralelo, la conectividad aérea también se fortalece con una inversión histórica de US$800 millones en el sistema aeroportuario. El Aeropuerto Internacional de El Salvador amplía su capacidad con una nueva terminal de equipaje, áreas modernizadas de migración y aduanas, y un edificio de estacionamientos de varios niveles. La meta es ambiciosa: atender a más de cinco millones de pasajeros al año y consolidar al país como puerta de entrada aérea de Centroamérica. Otro de los hitos más relevantes es la adjudicación del primer cable submarino salvadoreño, una obra valorada en US$145 millones que conectará directamente al país con el ecosistema global de Internet. El proyecto, liderado por Liberty Networks y financiado con apoyo de CAF, contempla cerca de 1.800 kilómetros de fibra óptica entre El Salvador y Panamá, enlazando posteriormente con los principales nodos internacionales. La entrada en operación está prevista para el segundo semestre de 2028.