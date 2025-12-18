El Salvador acelera su transformación con una ola de inversiones estratégicas

Por Leonel Ibarra- revistaeyn.com
El Salvador vive uno de los momentos más dinámicos de su historia reciente en materia de inversión. Diversos proyectos público y privados de infraestructura digital, logística, energía, banca, turismo, comercio y vivienda avanzan de forma simultánea.
Las iniciativas, ya en marcha o por iniciar en 2026, dibujan una estrategia de crecimiento multisectorial que combina capital público y privado, innovación tecnológica y una renovada confianza empresarial.
En el ámbito inmobiliario, la magnitud de los proyectos resulta notable. Urbánica impulsa desarrollos que superan los US$1.150 millones, incluyendo una ciudad integral en Apopa y torres residenciales de alta gama en La Libertad.
Urbania, desde Costa Rica, debuta en el país con Amanelli, un megaproyecto de usos mixtos en el Lago de Coatepeque valorado en US$800 millones. A esto se suman iniciativas como The Cliff at El Sunzal, con más de US$150 millones destinados a vivienda premium frente al mar, alineada con la estrategia de Surf City.
SECTOR LOGÍSTICO
El comercio exterior también encuentra un nuevo impulso en los puertos. La modernización del Puerto de Acajutla, con una inversión inicial de US$52 millones, ha reducido drásticamente los tiempos de espera de buques y generado ahorros millonarios para importadores y exportadores. El aumento en productividad ha sido tal que empresas de países vecinos ya utilizan este puerto como alternativa ante la congestión de otras terminales de la región, reforzando el papel logístico del país.
En paralelo, la conectividad aérea también se fortalece con una inversión histórica de US$800 millones en el sistema aeroportuario. El Aeropuerto Internacional de El Salvador amplía su capacidad con una nueva terminal de equipaje, áreas modernizadas de migración y aduanas, y un edificio de estacionamientos de varios niveles. La meta es ambiciosa: atender a más de cinco millones de pasajeros al año y consolidar al país como puerta de entrada aérea de Centroamérica.
Otro de los hitos más relevantes es la adjudicación del primer cable submarino salvadoreño, una obra valorada en US$145 millones que conectará directamente al país con el ecosistema global de Internet. El proyecto, liderado por Liberty Networks y financiado con apoyo de CAF, contempla cerca de 1.800 kilómetros de fibra óptica entre El Salvador y Panamá, enlazando posteriormente con los principales nodos internacionales. La entrada en operación está prevista para el segundo semestre de 2028.
El sector financiero acompaña esta transformación. Bancoagrícola proyecta invertir más de US$22 millones en 2026, principalmente en tecnología, infraestructura y expansión de su red de atención. BAC, por su parte, construye un nuevo campus corporativo en Antiguo Cuscatlán con una inversión cercana a los US$50 millones, apostando por sostenibilidad, ciberseguridad y espacios de trabajo modernos. Estas decisiones reflejan la confianza de la banca en la estabilidad y el crecimiento del mercado salvadoreño.
Incluso la innovación financiera gana terreno: Burgo de Osma inauguró el primer proyecto inmobiliario tokenizado del país, financiado mediante blockchain al amparo de la Ley de Activos Digitales, abriendo una nueva vía para captar inversión global.
El turismo y el comercio minorista también se fortalecen. Dos nuevos hoteles Holiday Inn, con una inversión conjunta superior a US$20 millones, ampliarán la oferta en San Miguel y en las cercanías del aeropuerto. Walmart, en tanto, anunció un plan de inversión de más de US$260 millones en cinco años para nuevas tiendas, tecnología y sostenibilidad, reafirmando su apuesta por el país.
La logística industrial no se queda atrás. Grupo Ternova, a través de Nneo Smart Properties, desarrolla parques logísticos inteligentes con una inversión proyectada de US$180 millones, diseñados bajo estándares internacionales y con alta ocupación desde su primera etapa.
Además, la construcción de AirCity, la primera zona franca aeroportuaria de El Salvador, se hará con una inversión de US$250 millones. Aristos desarrolla un complejo de más de medio millón de metros cuadrados dentro del perímetro aeroportuario, diseñado para aeromantenimiento, logística y carga. El proyecto promete 500 empleos directos y unos 1.000 indirectos.
Finalmente, la transición energética se consolida con el plan de inversiones de DELSUR, que destinará más de US$100 millones entre 2025 y 2028 para modernizar la red eléctrica, incorporar tecnología y mejorar la calidad del servicio, acompañando el crecimiento económico del país.
En conjunto, estos proyectos muestran a un El Salvador que redefine su perfil productivo, apostando por infraestructura moderna, innovación y sostenibilidad.