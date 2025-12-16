Compras hechas por Agentes IA, la próxima frontera de los pagos digitales

Finanzas

El modelo inicial es que cada ser humano integre un “agent-assisted commerce”. ¿Cómo? El consumidor investiga con IA y luego delega la compra al agente IA, que completa el checkout en plataformas como OpenAI, Google, Microsoft, Perplexity, con integración a redes de pago.

Por Claudia Contreras - revistaeyn.com Comprar el boleto de avión con la mejor oferta disponible, reservar hotel, carro de alquiler o la visita a un museo en tu próxima vacación. Los próximos 10 años marcarán una nueva frontera para los pagos digitales que ya conocemos. Con inteligencia artificial, usted puede crear un asistente contable, un asistente de viajes, un asistente que le ayude a tomar decisiones. Con supervisión humana, puede ejecutar tareas de forma autónoma según el objetivo que usted defina. Por ejemplo, un agente de IA puede observar datos: textos, documentos, APIs, imágenes. Puede analizar y aprender de los resultados según reglas que usted defina.

“Nuestro trabajo es inventar, construir y operar la red de pagos más confiable. Básicamente, tratamos de hacer que los pagos sean más simples y seguros. Sin duda, esta tecnología de la que hablamos está transformando el mundo tal como lo vemos y tendrá un impacto profundo en nuestra industria”, resumió Pablo Fourez, Chief Digital Officer de Mastercard.

Para Mastercard, la presencia de los agentes IA en los pagos digitales hará que nazca el agentive commerce, o el comercio con agentes de IA. Por eso lanzó Agent Pay, una solución que llega a América Latina en 2026 y da poder a un agente IA para comprar con tokens y realizar transacciones. Muchos grandes players de pagos como Walmart, Amazon, Shopify, Etsy se preparan para agregar esta experiencia de compra en sus sitios web. ¿Cómo funciona? El Agente IA, que usted haya programado desde OpenAI, Gemini o Perplexity, busca, compara y compra. “Hay muchas compañías globales con interés en esto. Esperamos que sea un servicio global”, anunció Fourez.

Evolución de pagos digitales

En Miami, durante la 14 edición del Foro de Innovación de Mastercard, Fourez recordó cómo en los últimos 65 años se han transformado los pagos móviles: desde la primera tarjeta de crédito hasta lograr transacciones sin contacto.

Antes de hablar cómo cambiará el comercio electrónico con la incorporación de la IA y los Agentes IA, Fourez hizo un recuento histórico de cómo MasterCard ha adoptado nuevas tecnologías:

En la década de 1960 se emitió la primera MasterCard. 30 años después, la firma introdujo el chip y el PIN. “Tomó unos 15 años para que su uso fuera masivo”, dijo Fourez. En la década de 2000 comenzó la tecnología sin contacto en los pagos (contactless). “En 2010 tuvimos los primeros pagos móviles y en 2014 lanzamos la tokenización y Apple Pay”, dijo el experto. “Hoy en día, pagar con el teléfono o el reloj es natural. 2 de cada 5 transacciones en tienda física son ahora sin contacto. Hemos establecido una visión audaz para el comercio en línea: para el año 2030, queremos lograr el 100% de autenticación, localización y pagos fluidos (seamless checkouts). Esto implica asegurar credenciales con tokens y autenticación biométrica en el dispositivo, lo que deriva en una mejor conversión para los comercios y menos fraude”, dijo Fourez. Pensar que un agente IA se encargará de planear y comprar para ti tus próximas vacaciones es posible gracias al consumo masivo de Chat GPT. La solución de Sam Altman reporta 2.500 millones de consultas diarias; 10% de las búsquedas en línea ahora provienen de allí. Google también ha integrado GenAI en toda su pila de productos con Gemini. “Los consumidores usan la IA para descubrir productos, por lo que es natural que el siguiente paso sea pedirle al agente que compre el producto por ellos. Estamos trabajando con OpenAI, Google, Microsoft y Perplexity para dar vida al comercio asistido por agentes”, dijo Fourez.

Comercio Agentivo en América Latina

El servicio Agent Pay estará disponible a partir de febrero de 2026. Socios como Bemobi, Checkout.com, Davivienda, Evertec, Getnet, Inti, MagaluPay, y Yuno serán de los primeros en aprovechar Agent Pay para escalar los pagos impulsados por IA en la región “En Davivienda, vemos Agent Pay como una forma de fortalecer todo el ecosistema de pagos. Al asociarnos con Mastercard, garantizamos que cada transacción impulsadas por agentes sea transparente y segura, dando a comercios y consumidores la confianza para abrazar esta nueva era del comercio”, dijo Laura Gómez Gutiérrez, vicepresidenta de pagos de Davivienda, en el evento. ¿Cómo se realiza la operación? Todo arranca con un Agente IA que tiene alto grado de autonomía y está autorizado por una persona. A diferencia de los sistemas de IA tradicionales, que simplemente responden a los comandos, los agentes de IA agentic pueden planear, establecer objetivos, adaptar su entorno y actuar de forma autónoma con una mínima intervención humana.

El comercio agentivo está integrado en el sistema de pagos del sitio web de una empresa de retail (ferretería, supermercado, farmacia, etc). La compra ocurre en un entorno donde el Agente IA compra y paga en el comercio. También puede comunicarse con agentes de servicio al cliente impulsados por IA que responden a solicitudes como descripción, disponibilidad, tiempos de entrega. En el Foro de Innovación de MasterCard, la firma explicó cómo los agentes se comunican a través de Agentic Tokens. Leen credenciales digitales dinámicas que permiten a los agentes de IA realizar transacciones de forma segura y transparente en nombre del consumidor, respaldadas por verificación avanzada, trazabilidad, prevención de fraudes y soporte.

“Mastercard Agent Pay establece un nuevo estándar de seguridad, transparencia y responsabilidad. Cada vez que un agente actúa en nombre del titular de la tarjeta, lo hace con los permisos y límites definidos por el consumidor, manteniéndose en pleno control. Las compras se autentican mediante credenciales tokenizadas y passkeys, al tiempo que ofrecen a comerciantes y emisores la visibilidad para reconocer y aceptar transacciones seguras realizadas por agentes de IA”, dijo el alto ejecutivo.

