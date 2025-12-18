Tendencias y Expertos

Costa Rica lidera la reputación en América Latina y marca el estándar regional para inversión y turismo

El índice RepCore Nations 2025 destaca al país ante las economías del G7 y refuerza el peso de la sostenibilidad y la gobernanza como factores clave de competitividad en Centroamérica.

Por revistaeyn.com Costa Rica se posicionó como el país con mejor reputación de América Latina, de acuerdo con el índice internacional RepCore Nations 2025, elaborado por Reputation Lab, un resultado que consolida su atractivo como destino de inversión, turismo y comercio exterior, y que eleva el estándar competitivo para el resto de Centroamérica. El estudio, presentado el 17 de diciembre, evaluó la percepción de la opinión pública de los países del G7 (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y Canadá) sobre veinte economías latinoamericanas. En ese ranking, Costa Rica ocupó el primer lugar regional, seguida por Perú y Puerto Rico.

ASG: la ventaja competitiva

Según el informe, los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) son hoy determinantes para la reputación de los países en los mercados desarrollados. Costa Rica obtuvo las mejores calificaciones regionales en ética, sostenibilidad ambiental y calidad institucional, atributos cada vez más valorados por fondos de inversión, multinacionales y organismos internacionales.

En una comparación adicional con las seis mayores economías de América Latina —Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú—, el país centroamericano se ubicó en el tercer puesto, detrás de Uruguay y Brasil, confirmando su fortaleza reputacional incluso frente a mercados de mayor escala.

Impacto económico medible

El estudio subraya que la reputación país no es solo un factor de imagen, sino un activo económico tangible. El análisis de series históricas de Reputation Lab, basado en datos de ONU Turismo y ONU Comercio y Desarrollo, muestra que una mejora de un punto en el indicador RepScore se asocia, en promedio, con: -un aumento del 7,2% en el valor económico de las llegadas de turistas, y -un incremento del 1% en la inversión extranjera directa (IED). Para economías centroamericanas abiertas y dependientes del comercio y los servicios, estos efectos adquieren una relevancia estratégica.

Señal para Centroamérica

El liderazgo de Costa Rica envía una señal clara al resto de Centroamérica: la sostenibilidad, la gobernanza y la previsibilidad institucional se han convertido en variables centrales de la competitividad regional. En un contexto global de mayor escrutinio regulatorio y exigencias ASG, los países que logren avances consistentes en estos frentes podrían mejorar su posicionamiento ante inversores y socios comerciales.

Adriana Acosta, directora de la Marca País esencial COSTA RICA, sostuvo que el resultado refleja una estrategia de largo plazo basada en consensos: “cuando un país apuesta por la sostenibilidad, la ética y el bienestar de su gente, construye confianza”.

Metodología