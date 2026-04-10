Cervecería Salvadoreña impulsa una nueva etapa industrial en El Salvador con una inversión que ya está en operación

Por E&N Brand Lab para Cervecería Salvadoreña
Cervecería Salvadoreña convierte una inversión de más de US$60 millones en una realidad industrial en marcha. Con su nueva planta ya operando en el país, la compañía produce localmente sus marcas Regia y Suprema, consolidando una capacidad productiva que fortalece su operación y aporta directamente al desarrollo industrial de El Salvador.
Como la primera gran industria cervecera que surge en más de un siglo, Cervecería Salvadoreña no solo rompe precedentes, sino que eleva el estándar sobre lo que significa apostar por el país: construir, activar y crecer desde adentro.
Más que el desarrollo de infraestructura, se trata de la construcción de una base operativa sólida que ya está en funcionamiento, permitiendo a la empresa producir localmente y responder con mayor eficiencia a las demandas del mercado.
Ubicada en Ciudad Arce, la planta se extiende sobre aproximadamente 20 manzanas y cuenta con más de 100.000 metros cuadrados de construcción. Su diseño integra tecnología de clase mundial y estándares internacionales que garantizan calidad y consistencia en cada etapa del proceso, respaldando una operación robusta y preparada para competir.
La planta cuenta con una capacidad instalada de más de 500.000 hectolitros anuales, acompañando el crecimiento del mercado con mayor eficiencia. Durante su desarrollo, el proyecto generó más de 500 empleos directos y 1,500 indirectos, impulsando actividad en sectores clave como la construcción, logística e industria.
Este desarrollo también ha contribuido a dinamizar la economía local y fortalecer cadenas de valor, consolidando el rol del sector privado como motor de crecimiento y ampliando las capacidades productivas del país.
“Esta inversión refleja una decisión clara: apostar por El Salvador con hechos. Creemos en la capacidad del país para desarrollar industria, en el talento local para operarla y en la importancia de construir desde aquí una base productiva sólida que nos permita crecer de forma sostenible. Hoy no solo estamos invirtiendo, estamos produciendo y demostrando que es posible hacerlo desde El Salvador”, señaló Eduardo Rodríguez, gerente general de Cervecería Salvadoreña.
La puesta en marcha de esta planta refuerza el posicionamiento de la empresa como un actor clave en el desarrollo económico nacional.