Cervecería Salvadoreña impulsa una nueva etapa industrial en El Salvador con una inversión que ya está en operación

Por E&N Brand Lab para Cervecería Salvadoreña

Cervecería Salvadoreña convierte una inversión de más de US$60 millones en una realidad industrial en marcha. Con su nueva planta ya operando en el país, la compañía produce localmente sus marcas Regia y Suprema, consolidando una capacidad productiva que fortalece su operación y aporta directamente al desarrollo industrial de El Salvador.

Como la primera gran industria cervecera que surge en más de un siglo, Cervecería Salvadoreña no solo rompe precedentes, sino que eleva el estándar sobre lo que significa apostar por el país: construir, activar y crecer desde adentro.

Más que el desarrollo de infraestructura, se trata de la construcción de una base operativa sólida que ya está en funcionamiento, permitiendo a la empresa producir localmente y responder con mayor eficiencia a las demandas del mercado.

Ubicada en Ciudad Arce, la planta se extiende sobre aproximadamente 20 manzanas y cuenta con más de 100.000 metros cuadrados de construcción. Su diseño integra tecnología de clase mundial y estándares internacionales que garantizan calidad y consistencia en cada etapa del proceso, respaldando una operación robusta y preparada para competir.