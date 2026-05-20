La Constancia: Más de un siglo viviendo en la mente y el corazón de los salvadoreños

Por 120 años, La Constancia ha sido una compañía que apuesta por El Salvador — por sus comunidades, por su economía, por su proyección internacional — y que bajo la convicción de que la cerveza se disfruta con responsabilidad, ha construido marcas líderes en el mercado, responsables en su impacto, y genuinamente comprometidas con el país que las vio nacer.

Por E&N Brand Lab para La Constancia Para La Constancia, que sus marcas encabecen la recordación espontánea de los consumidores salvadoreños en 2026 confirma que son marcas vigentes, elegidas hoy con la misma convicción con la que fueron elegidas hace décadas. Estar en el Top of Mind de Estrategia & Negocios es la prueba más honesta de que sus marcas tienen una conexión emocional con los salvadoreños — no por inercia, sino por elección continua. “Confirma el peso cultural, económico y emocional que tiene la compañía y sus marcas, las cuales se mantienen en la vida cotidiana de los salvadoreños”, asegura su Directora Legal & Asuntos Corporativos, Carol Colorado. La directiva destaca que este reconocimiento proviene de la voz directa del consumidor salvadoreño: Pilsener como Super TOM y #1 en categoría cerveza, y La Constancia entre las marcas más sostenibles y emblemáticas de El Salvador. Además, las tres cervezas más recordadas del país — Pilsener, Golden y Corona — pertenecen al portafolio de La Constancia, y Coca-Cola y Del Valle fueron igualmente reconocidas entre las más recordadas en sus categorías.

MARCAS VIGENTES Y CON IDENTIDAD

La fortaleza del portafolio de La Constancia radica en que cada marca conecta desde territorios emocionales distintos, pero complementarios. Pilsener se asocia directamente con la identidad salvadoreña; Golden apela a una actitud optimista y relajada; y Corona se integra naturalmente con el estilo de vida de playa, surf y naturaleza que ha ganado protagonismo internacional en El Salvador. “Corona no solo acompaña ese estilo de vida — lo celebra, y con ello contribuye a posicionar a El Salvador como un destino de playa y surf de clase mundial”, destaca Colorado. Sin embargo, el alcance de La Constancia va mucho más allá de la categoría cerveza. La compañía ha logrado construir una presencia transversal en distintos momentos de consumo, desde el desayuno hasta las celebraciones familiares. El 2026 también representa un año emblemático para la organización. Pilsener y La Constancia celebran 120 años de historia, un aniversario que la empresa interpreta no como un símbolo de antigüedad, sino de vigencia. “Ser emblemático no es ser antiguo — es ser insustituible. Pilsener y La Constancia no figuran entre las marcas emblemáticas de El Salvador porque llevan décadas en el mercado, sino porque siguen siendo parte activa de la identidad y la economía del país hoy”, refiere Colorado. A la par de ese legado histórico, la empresa completó su estrategia ambiental 2018-2025, con lo que ha consolidado una agenda de sostenibilidad con resultados concretos. Entre los hitos más relevantes destacan una reducción superior al 56% en emisiones por hectolitro producido, el uso de energía eléctrica renovable para el 100% de la cerveza fabricada desde 2022 y un modelo operativo que alcanzó un 99.99% de valorización de residuos bajo un enfoque de cero desperdicio en la categoría cerveza. A esto se le suma el programa "Hagámosla Circular", que se ha convertido en una de las iniciativas ambientales más visibles de la compañía, con más de 44 millones de libras de materiales reciclables recolectados a nivel nacional desde 2021.

APUESTA POR LAS NUEVAS GENERACIONES