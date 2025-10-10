Diunsa le da la bienvenida a la Navidad 2025

Por E&N Brand Lab

Diunsa, la tienda por departamentos más grande de Honduras dio inicio a la temporada más bella del año con un evento lleno de magia, brillo y esplendor: “La Navidad 2025”.

Con un ambiente cargado de emoción, luces y colores, Diunsa presentó las nuevas tendencias en decoraciones y accesorios navideños, cuidadosamente seleccionadas para transformar cada hogar hondureño en un espacio lleno de calidez, alegría y sofisticación.

Este año Diunsa presenta seis nuevas tendencias que marcarán la pauta en esta temporada festiva: Clásica Navidad, Dulce Alegría, Brilla con Estilo, Fantasía de Hielo, Sueño de invierno, Época de Encanto. Estas colecciones están llenas de elegancia y modernos detalles, ofreciendo a los clientes mayoristas una variedad única de opciones.

Cada una refleja un estilo único, combinando elegancia y modernidad, para ofrecer a los clientes una amplia gama de opciones que harán de la Navidad un momento aún más especial.

Elena Faraj, gerente de categoría, expresó: "En Diunsa estamos muy emocionados de recibir la Navidad 2025. Cada detalle, cada colección, está pensada para que nuestros clientes vivan la temporada más mágica del año con alegría, calidez y estilo. Queremos que cada hogar hondureño se llene de espíritu navideño y que nuestras propuestas hagan de estas fiestas un momento inolvidable".

La Navidad es la temporada más más bella del año, Diunsa reafirma su compromiso de acompañar a las familias hondureñas en cada celebración, la mejor experiencia que llena de magia la temporada navideña.