Economascotas y Farmacia Simán: Conveniencia, calidad y bienestar para los hondureños y sus mascotas

Conscientes de la creciente tendencia y demanda de buscar cada vez más comodidad, rapidez y soluciones integrales para el cuidado de sus mascotas, Economascotas y Farmacia Simán le apuestan al fortalecimiento de su relación con los clientes no solo a través de productos y servicios, sino con experiencias que transmitan confianza y cercanía. “Las compras en línea, la preferencia por servicios a domicilio y la atención personalizada se han vuelto prioridades. Además, existe un mayor interés por productos de calidad, saludables y seguros, así como por experiencias que les permitan fortalecer el vínculo con sus mascotas”, explica Oscar Eduardo Nativi, Director de Mercadeo.

En este sentido, el enfoque de las marcas está en las tendencias que promuevan conveniencia, calidad y bienestar para las mascotas. Esto les permite anticiparse a las necesidades de sus clientes y ofrecer soluciones cada vez más completas y personalizadas.

EXPERIENCIAS DE COMPRA PERSONALIZADAS

Economascotas y Farmacia Simán constantemente trabajan en mantener una experiencia de compra fluida en todos sus canales, con el objetivo de garantizar rapidez, disponibilidad de productos y atención personalizada. Además, buscan integrar de manera eficiente sus soluciones digitales con los servicios presenciales, asegurando que cada interacción -ya sea en línea o en sucursal- sea segura, cómoda y satisfactoria para los clientes y sus mascotas.

Esta visión les ha ayudado a fortalecer el vínculo emocional con todos sus públicos de interés, gracias a varios factores importantes, entre ellos, la atención personalizada. “Conocemos a cada mascota y a su familia, recordamos sus nombres, gustos y necesidades. Además, damos acompañamiento constante con orientación en nutrición, cuidado y salud, generando seguridad en las decisiones de los dueños”, explica el directivo.

GENERANDO RELACIONES DURADERAS

Economascotas y Farmacia Simán han realizado avances recientes en su estrategia de branding, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento y consolidar la relación con sus clientes. Esto ha incluido la actualización de su identidad visual, al adoptar colores y materiales que reflejen profesionalismo y cuidado. Asimismo, su comunicación visual refleja cercanía, confianza y compromiso con el bienestar de las mascotas. Además, como parte de la renovación de su narrativa de marca, se desarrolló un discurso más coherente y emocional que conecta con los clientes, “mostrando que somos aliados confiables en el cuidado de sus mascotas”.

Economascotas y Farmacias Simán también le están apostando a la optimización de comunicación multicanal, al integrar de manera consistente mensajes corporativos y contenido de valor en redes sociales, sitio web y atención directa. “Estas acciones buscan posicionar a Economascotas y Farmacia Simán como una marca moderna, confiable y cercana, capaz de generar relaciones duraderas con los clientes y responder a sus expectativas de calidad y atención”, señala el Director de Mercadeo.

En esta estrategia, las redes sociales juegan un papel fundamental, siendo Instagram y TikTok las plataformas que han generado mejores resultados en términos de alcance, engagement y conversión. En el caso de Economascotas, el contenido relacionado con el bienestar animal, consejos de cuidado y momentos tiernos con mascotas, logra conectar emocionalmente con las audiencias, generando una comunidad activa y participativa. Por su parte, Farmacia Simán ha aprovechado estas plataformas para comunicar temas de salud, bienestar familiar y promociones de productos, logrando una interacción significativa con sus seguidores.

INTERACCIONES EMPÁTICAS Y CERCANAS

Tanto Economascotas como Farmacia Simán reconocen que su personal es un pilar fundamental para estrechar el vínculo con sus clientes. Su labor combina tanto la calidez en el trato como la solidez de un conocimiento especializado. “Cada interacción se caracteriza por la empatía, la cercanía y el trato amable”, dice el directivo, quien asegura que todo su equipo está capacitado en nutrición, salud y cuidado de mascotas, lo que les permite ofrecer asesoría confiable y soluciones adecuadas a cada necesidad. Además, se aseguran de dar seguimiento y responder consultas, fortaleciendo la percepción de marca como un aliado en el bienestar de las personas y mascotas.

Con el enfoque puesto en mejorar la atención y relación con sus clientes, las marcas han incorporado innovaciones que permiten fortalecer la experiencia del cliente, entre ellas:

- Compra en línea: brinda comodidad y rapidez para adquirir medicamentos y alimentos en los sitios webs: farmaciasiman.com y economascotas.com

- Servicio de compra programada: permite automatizar el proceso de compra de productos, conforme a la periodicidad definida por el cliente, optimizando tiempo y garantizando mayor eficiencia en sus compras.

- Servicio de transporte para grooming: se trasladan a las mascotas de manera segura y cómoda, brindándole la facilidad de llevarlas y traerlas para sus servicios de cuidado.

- Servicio a domicilio: comodidad y practicidad para llevar los productos hasta la puerta de su casa.

Las marcas también valoran la opinión y retroalimentación de sus clientes, por lo que recopilan comentarios a través de encuestas, redes sociales y atención directa en sucursales, los cuales son utilizados para mejorar continuamente sus productos y servicios. Según Nativi, monitorear de cerca la opinión de sus clientes ha resultado útil para dar resolución pronta y eficaz a los problemas y para asegurar que cada consulta se atienda de manera efectiva y satisfactoria. Esto también incide en el índice de satisfacción del cliente, ya que un alto porcentaje de sus nuestros clientes se convierte en promotores de las marcas, “reflejando su confianza y experiencia positiva con nuestro servicio”.