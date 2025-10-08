Grupo Promerica: "En pro de nuestros clientes", la esencia de una marca con propósito

Por E&N Brand Lab para Grupo Promerica

Para los clientes de Grupo Promerica hay distintivos que hacen a esta marca una de las más apreciadas: una empatía permanente; comunicación cercana, auténtica y coherente, siempre en pro de sus audiencias, escuchando sus metas y acercándolas a cumplirlas.

José Orellana, Gerente de Marca de Grupo Promerica, destaca que el servicio al cliente y la agilidad es clave, porque implica brindar acompañamiento genuino y soluciones efectivas en cada interacción; sabiendo que en la industria financiera la rapidez marca la diferencia. “Por eso trabajamos constantemente en simplificar procesos para responder mejor a las necesidades de los clientes. Nos comprometemos a reforzar de manera continua la seguridad y la transparencia, conscientes de que la confianza se construye todos los días”, señala Orellana.

Todo esto ha llevado a Grupo Promerica por una ruta muy clara, cimentada en cuatro pilares, que guían su esfuerzo permanente por cumplir lo que sus clientes esperan; son servicio, agilidad, seguridad y transparencia.

Para lograr una verdadera conexión con sus valores lo primero que hacen es trabajar la marca de adentro hacia afuera, generando sentido de pertenencia en sus colaboradores, a quienes llaman “Promericanos”.

“Uno de los mayores retos para cualquier marca es lograr que el propósito se viva en toda la organización y que la vocación de servicio esté siempre presente. Con este objetivo nació la campaña de comunicación En Pro de ti, que resume lo que somos y nos conecta en dos dimensiones: estar en pro de los más de 17.000 colaboradores, y, en favor de los clientes que confían en nosotros”, dijo Orellana.

Sus colaboradores se convierten en el corazón de la marca, quienes dicen con orgullo que llevan “sangre verde”, y los clientes lo reconocen, pues al conversar con ellos destacan que detrás de una experiencia memorable, hay un Promericano que logró superar sus expectativas.

Desde esta visión se preocupan por identificar oportunidades de mejora, por lo cual miden lo que hacen y cómo los perciben las personas. Para lograrlo, incorporan sistemas de medición sobre la relación e interacción con los clientes, y así contar con un punto de partida sólido para evolucionar y mejoraren sus servicios. Una de las mediciones es el NPS relacional, que no solo refleja la satisfacción con un servicio puntual, sino la confianza y la conexión emocional que los clientes sienten hacia la marca. El índice ha crecido más de un 40 %.

Grupo Promerica cree que todas las personas y empresas de nuestras comunidades deberían superar sus límites para alcanzar el éxito, por ello -desde hace más de 30 años- impulsa una banca que desarrolla relaciones y ofrece productos y servicios en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador y Gran Caimán.

INNOVANDO Y CRECIENDO

En Grupo Promerica, bajo su enfoque de banca de relaciones, escuchar a sus clientes es uno de sus pilares fundamentales. Todos sus canales se encuentran en constante interacción, adaptándose según el comportamiento y las necesidades de quienes lo eligen.

Un ejemplo destacado son sus aplicaciones digitales, donde busca continuamente oportunidades de mejora: Agrega funcionalidades, optimiza procesos e implementa actualizaciones basadas en datos reales de uso. Sabe que aún hay mucho trabajo por delante y que la modernización de sus plataformas es un proceso continuo, pero cada paso lo acerca a brindar experiencias más cercanas y efectivas para sus clientes.

AVANCES

En Grupo Promerica recorren el camino de la sostenibilidad con determinación, con este valor anclado en lo más alto de la organización y asumido directamente por su Consejo Directivo. A menudo, la sostenibilidad se asocia únicamente con lo ambiental; sin embargo, su verdadero alcance está en el triple impacto: ambiental, social y económico.

Desde lo que hace, busca generar valoren cada uno de estos pilares, convencidos de que son la base para construir un futuro mejor.