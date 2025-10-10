Supermercados Colonial: Cercanía y calidad humana que refuerza la confianza con sus clientes

Por E&N Brand Lab para Supermercados Colonial

Desde su creación en el año 2001 en San Pedro Sula, Supermercados Colonial supo desarrollar un estrecho vínculo con sus clientes, esa cercanía y calidez humana que aporta cada uno de los miembros de la organización han resultado vitales en la consolidación de una relación de confianza plena.

Y es que el servicio al cliente es uno de los pilares fundamentales en el ADN de su cultura corporativa, consolidándolo como el supermercado favorito de los sampedranos, quienes obtienen experiencias únicas y un trato especial al realizar sus compras, lo que se funde con la oportunidad de obtener productos de primer nivel, como los de su línea Colonial Fresh.

“Cada nuevo proyecto que impulsamos busca brindar experiencias únicas a nuestros clientes y generar un impacto positivo en la comunidad, siempre bajo la promesa de que Aquí todo está mejor”, detalla Francisco Pereira, gerente de Mercadeo y Comunicaciones de Colonial.

Su relación con los clientes ha sido sólida y ponen especial atención en tendencias como la alimentación saludable, la búsqueda de productos frescos y listos para el consumo y el creciente interés por experiencias de compra más digitalizadas y personalizadas; lo que les permite anticipar necesidades y reforzar su compromiso.

Con esta visión, la cadena ha desarrollado estrategias para el fortalecimiento de los canales de atención, incluyendo el WhatsApp, las redes sociales y las compras express; sumado a esto, potencian servicios adicionales como el delivery y pick-up, nacidos en la pandemia y que hoy forman parte de la experiencia Colonial.

“Nuestros clientes utilizan principalmente los canales presenciales en las sucursales, seguidos de WhatsApp y redes sociales, son herramientas claves para consultas, pedidos y atención directa. Precisamente, la retroalimentación que recibimos nos permite ajustar nuestra oferta y servicios”, añade Keren Martínez, coordinadora de Relaciones Públicas y Medios Digitales.

CADA VEZ MÁS CERCA

Brindar una experiencia de compra cada vez más satisfactoria ha sido el norte de Colonial, por eso sus campañas más recientes se han centrado en reforzar esa cercanía con la comunidad sampedrana y celebrar la confianza con sus clientes. “Buscamos generar emociones de alegría, sorpresa y sentido de pertenencia. Entre las acciones más destacadas está la celebración de nuestro 24 aniversario, la realización de un mural en conmemoración del Roatán Marine Park y la participación en diversos eventos de responsabilidad social empresarial (RSE), que nos permiten conectar con la comunidad”, agregaron los voceros.

NOVEDADES

En los próximos meses: ampliarán su línea de productos Colonial Fresh. Impulsarán campañas con sorteos y promociones especiales ligadas al programa de lealtad Puntos Colonial. Impulsarán su nuevo proyecto de RSE en conjunto con la Municipalidad de San Pedro Sula para restaurar la Laguna de Jucutuma.