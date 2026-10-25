Miles de personas reciben a la caravana de Machado tras su esperado regreso a Venezuela

Por: EFE

La caravana partió desde el estado Lara (oeste) y recorrió las vías principales que conectan a Yaracuy, Carabobo, Aragua y Caracas, constató EFE.

La dirigente viajaba en vehículos blindados mientras miles de personas, cientos de ellas identificadas con prendas del color de su partido Vente Venezuela (VV), la saludaban para celebrar su llegada al país, después de siete intentos frustrados, según denuncias de su equipo de comunicaciones.

Entre abrazos, regalos y carreras, sus seguidores se acercaron a la dirigente política gritando frases como "María Corina te amo", "Bienvenida a tu país", "No te vamos a dejar sola".

El regreso de Machado "es la puerta a la libertad, a la nueva esperanza, al futuro de nuestros venezolanos", dijo a EFE la docente Mariana Rodríguez, de 60 años, desde Maracay, estado Aragua.