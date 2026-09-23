Delcy Rodríguez califica de histórica su reunión con Trump y agradece su respaldo

Por: EFE

"Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral", escribió la presidenta interina Delcy Rodríguez en su cuenta oficial de X.

La líder venezolana agradeció a Trump su "respaldo al proceso de reinserción" de Venezuela en los "espacios multilaterales", ejemplificada en la presencia de la mandataria en este gran encuentro internacional, del que no participaba ningún presidente venezolano desde 2018.

Rodríguez agregó que temas como cooperación en áreas estratégicas como energía, minería y seguridad, fueron el centro de la conversación durante el encuentro, que se realizó en el hotel Lotte New York Palace, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a líderes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU.

Además de ambos mandatarios, participaron el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete Stephen Miller.

El encuentro se celebró a puerta cerrada y sin acceso de la prensa, a diferencia de otras reuniones mantenidas por Trump en Nueva York, como la que sostuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Rodríguez destacó que la "nueva etapa" de las relaciones bilaterales entre Caracas y Washington debe encauzarse a través del diálogo.