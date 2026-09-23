Delcy Rodríguez califica de histórica su reunión con Trump y agradece su respaldo

Por: EFE
"Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral", escribió la presidenta interina Delcy Rodríguez en su cuenta oficial de X.
La líder venezolana agradeció a Trump su "respaldo al proceso de reinserción" de Venezuela en los "espacios multilaterales", ejemplificada en la presencia de la mandataria en este gran encuentro internacional, del que no participaba ningún presidente venezolano desde 2018.
Rodríguez agregó que temas como cooperación en áreas estratégicas como energía, minería y seguridad, fueron el centro de la conversación durante el encuentro, que se realizó en el hotel Lotte New York Palace, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a líderes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU.
Además de ambos mandatarios, participaron el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete Stephen Miller.
El encuentro se celebró a puerta cerrada y sin acceso de la prensa, a diferencia de otras reuniones mantenidas por Trump en Nueva York, como la que sostuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Rodríguez destacó que la "nueva etapa" de las relaciones bilaterales entre Caracas y Washington debe encauzarse a través del diálogo.
Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad https://t.co/pyJ6FnQkBH— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 23, 2026
También agradeció a Trump por el apoyo de la Casa Blanca durante la emergencia de los terremotos del pasado 24 de junio.
La cita se produjo poco después del controvertido acuerdo por el que Venezuela cedió a Estados Unidos parte de sus reservas petroleras y a escasos kilómetros de la prisión neoyorquina donde Nicolás Maduro permanece recluido, acusado de narcotráfico.
Además, se trata del primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.
La principal muestra del acercamiento entre Washington y Caracas se produjo recientemente con el anuncio de un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.
El pacto ha suscitado recelos entre sectores que consideran que al Gobierno de Trump solo le interesa el petróleo y que no impulsa activamente una transición democrática en Venezuela.
Por ahora, María Corina Machado no puede regresar
Al tiempo que se produjo esta histórica reunión entre Rodríguez y Trump, el equipo cercano a la líder opositora María Corina Mahado denunció que la política aún no puede regresar a su país, a pesar de su disposición e intentos de hacerlo.
"Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir", denunció el equipo de la exdiputada, quien salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida.
Con estos tres nuevos intentos, ya son "al menos siete" las veces que Machado ha tratado de volver a su país, indicó su equipo. Uno de los intentos más recientes fue después del devastador doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.
El 29 de junio, la líder opositora denunció que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país desde Ciudad de Panamá, ya que planeaba viajar a Venezuela para apoyar a las víctimas de los sismos.
Según el diario The Wall Street Journal, el Gobierno del presidente Trump habría impedido a Machado regresar a la nación suramericana.
Sin embargo, posteriormente, el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de EE.UU., Cartwright Weiland, aseguró en una audiencia en el Congreso que no van a impedir el retorno de Machado a Venezuela.
"Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver", aseguró Weiland el 15 de julio pasado.