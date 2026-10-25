La líder opositora María Corina Machado regresó a Venezuela

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El líder opositor Edmundo González Urrutia aseguró este domingo que la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ya se encuentra de regreso en Venezuela, luego de que la propia líder opositora indicara en un mensaje en X que se encuentra "Aquí".

Por: Revistaeyn.com-Agencias Rompiendo el veto que aseguraba tener para volver a Venezuela, María Corina Machado reapareció este domingo en el escenario nacional para medir el verdadero alcance de su liderazgo de calle, en un intento por forzar la transición democrática en su país y desafiar la diplomacia petrolera entre Delcy Rodríguez y Donald Trump.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

Luego de diez meses fuera de su país, de donde salió para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, Machado regresa tras superar unos siete bloqueos aéreos y marítimos a su retorno desde Centroamérica e islas del Caribe, según la información que ha revelado su equipo y fuentes conocedoras del asunto. "Estoy aquí. Con ustedes", dijo este domingo en un mensaje en X y minutos después su partido, Vente Venezuela (VV), difundió imágenes de la líder opositora ingresando a una iglesia en la pintoresca localidad de Santa Rosa, estado Lara (oeste), arropada por sus seguidores. No hay detalles todavía sobre su viaje de regreso. Instalada en los últimos meses en Panamá -país al que considera una segunda casa por haberla acogido en momentos álgidos, como cuando resguardó las actas de votación que, según la oposición, daban el triunfo a Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024-, Machado llega a Venezuela decidida a encabezar la lucha por nuevas elecciones presidenciales.

La opositora, de 59 años, ha buscado el cambio político en su país desde sus inicios en 2002, cuando fundó la organización Súmate, dedicada a la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos, pero solo logró convertirse en la líder máxima de la oposición en 2023, cuando arrasó en las primarias de ese año. Siempre defendió a Estados Unidos como un aliado y apenas 12 días después de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado por parte de tropas de este país, Machado se reunió con Trump, a quien le entregó la medalla del Nobel y le expresó su deseo de volver a Venezuela.

Entonces el mandatario anunció que podría "involucrar" de alguna manera a la opositora en su plan de transición para Venezuela, pero días después el secretario de Estado, Marco Rubio, -quien es más cercano a Machado-, declaró que el liderazgo de la dirigente no era realista en ese momento para iniciar una transición. En marzo, Machado se reunió nuevamente con Trump bajo total hermetismo y solo hasta el 5 de octubre volvió a referirse a ella como una persona "fantástica". El mandatario fue preguntado sobre si apoyaba el regreso de la líder opositora al país y se limitó a responder que "todo saldría bien".

Desde el Santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, hasta cada rincón de Venezuela, se siente la fuerza de un pueblo que jamás perdió la esperanza. @MariaCorinaYA pisa nuevamente el suelo venezolano y su llegada anuncia el reencuentro de todas las familias que pronto volverán a estar unidas en nuestro país. ¡Venezuela será libre! — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 25, 2026