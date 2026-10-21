Rusia abre la puerta a negociar con Ucrania y Zelenski acepta congelar el frente

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Moscú se declara dispuesto a retomar en noviembre las conversaciones con mediación estadounidense. El presidente ucraniano acepta explorar una tregua en las posiciones actuales, acompañada de garantías de seguridad de Washington y sus aliados.

Por: Revistaeyn.com-Agencias La diplomacia vuelve a ofrecer una posibilidad de acercamiento entre Rusia y Ucrania. El Kremlin anunció este miércoles 21 de octubre que Vladímir Putin está dispuesto, en principio, a reanudar las negociaciones tripartitas con mediación de Estados Unidos alrededor del 10 de noviembre. En paralelo, Volodímir Zelenski expresó su disposición a un alto el fuego que mantenga las actuales líneas del frente, siempre que Ucrania obtenga garantías de seguridad. Ambas posiciones abren un espacio para explorar una salida negociada, aunque todavía dejan pendientes las condiciones para suspender los combates y los compromisos que sostendrían un eventual entendimiento. El anuncio ruso llegó después de la reunión de Putin con el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en San Petersburgo. Según Yuri Ushakov, asesor de Política Internacional del Kremlin, Moscú plantea que las conversaciones aborden la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania una vez terminado el conflicto. La fecha mencionada constituye una referencia preliminar: el comunicado recogido por EFE no precisa sede ni composición de las delegaciones.

Zelenski plantea detener los combates en las posiciones actuales

En una entrevista con Fox News, el presidente ucraniano respondió afirmativamente cuando se le preguntó si aceptaría un acuerdo que congelara las actuales posiciones militares. Su planteamiento mantiene como condición la búsqueda de garantías de seguridad de Estados Unidos y sus aliados. La distinción resulta decisiva para comprender el alcance de la propuesta. Una línea de separación entre los ejércitos puede servir para detener las operaciones sin resolver inmediatamente la soberanía de los territorios ocupados. Por sí sola, esa fórmula no equivale a reconocer jurídicamente las anexiones proclamadas por Rusia. Quedarían por negociar asuntos esenciales: la vigilancia del cese de hostilidades, la respuesta ante posibles incumplimientos y las condiciones que permitan evitar una nueva ofensiva. Para Kiev, las garantías internacionales forman parte de la viabilidad de cualquier tregua.

Washington intenta conectar las posiciones

Witkoff llegó a Rusia después de reunirse el martes en Oslo con Zelenski y representantes europeos. Ante Putin, calificó aquellos contactos de productivos y presentó documentos con propuestas para un arreglo pacífico. El emisario estadounidense propuso reactivar las conversaciones mediante grupos técnicos y especialistas que pudieran examinar los asuntos en detalle. También tenía previsto regresar a Oslo para informar a los aliados europeos sobre el resultado de sus consultas. El encuentro en el Palacio de Constantino duró unas tres horas, según informó el Kremlin. Antes de conocerse el anuncio sobre noviembre, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, había señalado que Putin estudiaría las propuestas entregadas por el representante estadounidense.

La tregua sigue siendo el punto de debate