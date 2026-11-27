De la frescura a la confianza, la evolución de Pollo Norteño para convertirse en una Lovemark

Con más de cinco décadas de trayectoria, Pollo Norteño ha fortalecido su vínculo con los consumidores hondureños mediante una propuesta basada en frescura, transparencia e innovación. Su evolución hacia nuevas líneas de productos y experiencias de compra refleja una estrategia que pone al consumidor en el centro.

Por E&N Brand Lab para Cargill / Contenido del ecosistema Lovemarks de Estrategia & Negocios La relación entre una marca y sus consumidores se fortalece cuando la confianza trasciende el momento de compra. En Honduras, Pollo Norteño ha construido ese vínculo durante más de cinco décadas, respaldado por una propuesta que combina frescura, transparencia e innovación, y que ha evolucionado junto con las necesidades de las familias El propósito de Cargill de nutrir a las comunidades de manera responsable y sostenible permea la esencia de Norteño, y esto se ve reflejado en el compromiso que tiene la marca por llevar productos siempre frescos, de la granja a la mesa. Reconocida como una Lovemark de la Década, Norteño encuentra en la preferencia sostenida de sus consumidores tanto un motivo de satisfacción como una responsabilidad. Para Melany Galeano, gerente de Marca, Categoría de Pollo de Cargill Food Latam, este reconocimiento representa el resultado de un trabajo constante, pero también el compromiso de seguir respondiendo a las expectativas de quienes la eligen. “Lograrlo una vez es de por sí un reconocimiento, pero hacerlo de manera repetitiva y sostener esa preferencia significa que hemos hecho las cosas bien, pero también que tenemos que seguir esforzándonos por mantener esa preferencia”, señala.

UNA PROMESA QUE SE CONSTRUYE DESDE EL ORIGEN

Norteño es considerada una marca pionera en la industria avícola de Honduras, que ha revolucionado la forma en que procesa y comercializa sus productos, con la meta de que la experiencia de compra vaya más allá que una simple transacción. En un contexto tan dinámico y cambiante como el actual, la estrategia de la marca le apuesta a adelantarse a las necesidades de los consumidores. Según Galerano, hace 10 años el consumidor lo que pedía era que el proceso de compra fuera rápido. Hoy por hoy, la dinámica ha evolucionado y Norteño sabe que debe atender las demandas de un consumidor que se preocupa no solo de su alimentación sino de la procedencia y manejo de los productos. En este sentido, la marca ha trabajado para que la frescura no sea únicamente una característica del producto, sino una promesa respaldada por procesos que permitan conocer y comprobar su origen. Bajo esta visión, Cargill ha impulsado iniciativas de trazabilidad que acercan al consumidor a las distintas etapas de producción y distribución. Ese es el origen de la campaña Trazabilidad de la Frescura, mediante la cual los consumidores podían conocer dónde se cría el pollo, cómo se procesa y cuándo inicia su distribución. La iniciativa amplió la experiencia de compra al incorporar información verificable sobre el producto. “Realmente no es solo el comprar un producto. Es la tranquilidad y la confianza que hemos generado en nuestros consumidores a través de los años, donde hemos dado evidencias de que realmente cumplimos esa promesa de llevar los productos más frescos desde la granja hasta su mesa”, explica la directiva. Esa capacidad de anticiparse a las necesidades del mercado también se refleja en la evolución de su portafolio. Durante los últimos años, Pollo Norteño ha pasado de concentrarse en la oferta de pollo fresco a desarrollar alternativas diferenciadas para consumidores que buscan practicidad y nuevas opciones de alimentación, como los productos empanizados y los huevos.

INNOVACIÓN QUE RESPONDE A NUEVAS EXPECTATIVAS