Nacida en Honduras y con presencia en Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, Delicia ha consolidado su posicionamiento regional a partir de una propuesta que combina calidad, innovación y experiencias de sabor. Su conexión con las familias centroamericanas se fortalece al evolucionar con sus hábitos y acompañar los momentos que se comparten alrededor de la mesa.

Por E&N Brand Lab para Cargill / Contenido del ecosistema Lovemarks de Estrategia & Negocios Hay marcas que consiguen formar parte de los hábitos de consumo y otras que logran integrarse a los recuerdos y las experiencias de las familias. Delicia, marca de embutidos de Cargill, ha construido su trayectoria sobre esa conexión: estar presente en las mesas centroamericanas, acompañando desde las comidas cotidianas hasta los momentos especiales. Originaria de Honduras, donde ha consolidado un posicionamiento destacado, Delicia amplió su presencia hacia Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. Su crecimiento regional ha estado acompañado por una propuesta que combina calidad, innovación y experiencias de sabor, con el propósito de responder a las preferencias de consumidores que también han evolucionado con el paso del tiempo. Para Rina Ramos, gerente de Marca de la categoría de Embutidos de Food Latam Cargill, ser reconocida como una Lovemark en Centroamérica representa mucho más que ocupar un lugar privilegiado en la mente de los consumidores. “Significa haber conquistado un espacio en sus corazones, también en sus mesas, acompañándolos en los momentos que realmente importan. Este reconocimiento reafirma nuestro liderazgo y valida la consistencia con la que, a lo largo de todos estos años, hemos ofrecido calidad e innovación y, súper importante, experiencias de sabor que unen a las familias centroamericanas”, afirma. La confianza, la elección constante de sus productos y los recuerdos asociados a celebraciones y momentos cotidianos son, desde la perspectiva de la marca, algunas de las expresiones más significativas de ese vínculo emocional.

VALORES QUE TRASCIENDEN EL PRODUCTO

La conexión de Delicia con sus consumidores se ha construido sobre tres pilares: los valores y el posicionamiento de marca, la innovación constante y una propuesta de sabor que busca acompañar diferentes ocasiones de consumo. “Estos son atributos que nos han permitido construir relaciones auténticas y duraderas con millones de hogares en Honduras, que es donde iniciamos, y ahora a lo largo de toda la región. De esta manera nos hemos convertido en una marca cercana, que representa momentos cotidianos y que son para compartir en familia”, refiere la directiva. En este sentido, la promesa de marca de Delicia está basada en ofrecer siempre sabor, indulgencia, versatilidad y disponibilidad, y la seguridad de que los productos que se están consumiendo realmente cumplen con la promesa de calidad e innovación. La estrategia también parte de comprender que las preferencias y los hábitos de consumo cambian. Por ello, el desarrollo de productos busca responder a nuevas tendencias y necesidades, sin perder los atributos que han acompañado la trayectoria de la marca.

INNOVACIÓN PARA NUEVAS EXPERIENCIAS DE CONSUMO

Delicia es una marca que ha evolucionado junto a las familias centroamericanas, manteniendo su enfoque en ofrecer experiencias de sabor que conecten con el consumidor, con un claro enfoque en la más alta calidad. De esta manera, los productos que desarrolla están alineados con los nuevos hábitos de consumo y las nuevas tendencias de los consumidores. “Así hemos podido responder de manera eficiente a lo que buscan nuestros consumidores en un mundo tan cambiante como el de hoy en día. Nuestro mayor aprendizaje ha sido entender que las marcas más queridas no solo escuchan a sus consumidores, sino que crecen junto a ellos, en todas sus etapas”, sostiene Ramos. Esa misma evolución ha transformado la manera en que Delicia se comunica con sus públicos. Los cambios en los hábitos de consumo, las coyunturas económicas y acontecimientos como la pandemia llevaron a fortalecer la cercanía mediante canales digitales y mensajes más relevantes para las familias. La comunicación comenzó a dar mayor espacio a contenidos de acompañamiento, experiencias cotidianas y situaciones en las que la marca puede formar parte de la vida de sus consumidores. En este sentido, en el último año destaca la regionalización de Delimás, una campaña vinculada a un portafolio de rebanadas delgadas, que apuesta por la innovación y la practicidad. Su lanzamiento comenzó en Honduras, en junio de 2025; posteriormente llegó a Costa Rica y, en abril de 2026, se presentó en Nicaragua. Esta expansión representa un paso en la consolidación de una propuesta regional, con productos que buscan responder a distintas ocasiones de consumo. Previo a esto, ya la marca había tenido gran éxito con Momentos Delicia, campaña lanzada en 2024 y que marcó un hito al convertirse en su primera campaña regional, y la cual respondió a las necesidades de los consumidores mediante nuevos sabores y una propuesta de empaques resellables, diseñada para contribuir a conservar la frescura de los embutidos por más tiempo. “Esta es una de las campañas que mejor representa la cercanía de Delicia con las familias centroamericanas. Ésta transformó los momentos cotidianos en experiencias especiales, reforzando el compromiso de la marca con el sabor y la frescura”, indica Ramos.

EL DESAFÍO DE SEGUIR CONQUISTANDO HOGARES