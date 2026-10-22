Barclays recortará 5.000 empleos, 5% de su plantilla, al introducir IA

Por: EFE

El banco británico Barclays prevé recortar este año 5.000 puestos de trabajo, lo que equivale al 5% de su plantilla, ya que utiliza la inteligencia artificial (IA) para mejorar la rentabilidad, ha informado este jueves su directora financiera, Anna Cross.

La directiva ha explicado en una rueda de prensa que, en la primera mitad de 2026, se suprimieron mil empleos y que espera reducir otros 4.000 al final del cuarto trimestre.

El anuncio llega después de que la entidad difundiera este jueves, en un comunicado remitido a la Bolsa de Londres, que su beneficio atribuido creció el 17%, hasta 5.837 millones de libras (6.887 millones de euros), en los nueve primeros meses del presente ejercicio frente al mismo periodo del año anterior.

Según el banco, la mayor parte de los recortes de empleo afectarán a funciones operativas y de gestión en toda la entidad.

El consejero delegado del grupo, CS Venkatakrishnan, ha asegurado que esta decisión es "resultado de las inversiones en tecnología que hemos realizado a lo largo de varios años, y que seguimos llevando a cabo", lo que incluye la adopción de la IA.

Esta tecnología, ha detallado, permite optimizar diversos flujos de trabajo, lo que ha permitido al banco reducir la necesidad de ciertos perfiles, como los desarrolladores.

Barclays se encuentra en la fase final de una estrategia destinada a mejorar su rendimiento, la cual ha implicado una reducción de costos.

La mayor parte de ellos fueron en la división de banca minorista en el Reino Unido, aunque una parte también afectó a la división de banca de inversión.

El beneficio antes de impuestos alcanzó los 8.388 millones de libras (9.646 millones de euros), un alza del 15% frente a los mismos nueve meses de 2025; mientras que los ingresos totales se vieron incrementados en un 8% hasta 23.866 millones de libras (28.161 millones de euros).

Además, el banco ha anunciado una recompra de acciones por valor de 500 millones de libras (590 millones de euros).