Finanzas

CAF aprueba préstamo de US$500 millones al Banco Nacional de Panamá para agro y Pymes

Se espera que la operación beneficie a más de 3.300 pequeñas y medianas empresas, al menos 1.000 de ellas lideradas por mujeres.

Por revistaeyn.com CAF (Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) aprobó un préstamo A/B por hasta US$500 millones a favor del Banco Nacional de Panamá (Banconal), con el objetivo de fortalecer el crecimiento sostenible e inclusivo del sector productivo panameño, con especial énfasis en el sector agropecuario y agroindustrial, en áreas rurales y en pequeñas y medianas empresas. Este tipo de financiamiento, conocido como préstamo A/B, permite que CAF actúe como prestamista de registro (lender of record ) de toda la operación. CAF, aporta los recursos del tramo A y simultáneamente, moviliza recursos de terceros, principalmente del sector privado, para el tramo B, canalizándolos hacia sectores prioritarios. Así, se amplía la capacidad financiera y se maximiza el impacto de la operación. El Tramo A aportado por CAF es por hasta US$150 millones. El Tramo B será movilizado mediante la participación de diversas entidades financieras entre las que destacan los bancos comerciales internacionales, regionales y fondos de impacto, entre otros.

Catalizador para el desarrollo productivo y territorial

Los recursos serán canalizados por Banconal hacia clientes y proyectos en alguna de las siguientes áreas: -Inversiones y actividades productivas en sectores estratégicos, con énfasis en el agropecuario y agroindustrial, especialmente aquellos liderados o de propiedad de mujeres y ubicados en áreas rurales.

-Proyectos empresariales verdes vinculados a energías renovables, eficiencia energética y negocios sostenibles. -Pymes productivas, en particular aquellas lideradas por mujeres.

“Este financiamiento fortalece el sector productivo panameño, contribuye a impulsar la soberanía alimentaria y refuerza nuestra determinación de promover un crecimiento sostenible e inclusivo en la región. Operaciones como esta consolidan a CAF como el Banco Verde de América Latina y el Caribe”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. En 2024, el sector agropecuario representó el 2,7% del PIB panameño y generó 14,6% del empleo nacional, llegando a representar hasta el 40% del empleo en algunas zonas rurales, lo que evidencia su relevancia social, productiva y territorial.

Un financiamiento con alto impacto social, productivo y sostenible