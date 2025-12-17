Sergio Díaz-Granados seguirá al frente del Directorio de CAF

Finanzas

Entre los logros de la anterior administración de Díaz-Granados destacan la capitalización de US$ 7.000 millones, la expansión geográfica, la consolidación en Centroamérica y el Caribe, el impulso al sector privado y las mejores calificaciones de riesgo de la historia de la organización.

El directorio de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- aprobó la reelección del colombiano Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo de la institución para un nuevo período de cinco años. "Agradezco profundamente la confianza del Directorio. Este respaldo es un reconocimiento al trabajo en equipo de toda la institución y al compromiso de nuestros países accionistas", dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. En el próximo período, Díaz-Granados busca redoblar esfuerzos para ser cada vez más ágiles, innovadores y cercanos a las necesidades de los países miembros y de la región. "De aquí al 2031 apuntamos a duplicar nuestra cartera, impulsar decididamente el trabajo con el sector privado y apuntalar la productividad y el crecimiento sostenible de la región", apuntó.

En los últimos cuatro años, el CAF ha logrado un crecimiento institucional sin precedentes, con aprobaciones anuales que superan los US$ 16.000 millones.

Además, la institución registró una expansión geográfica con la incorporación de 6 nuevos países (especialmente de Centroamérica y el Caribe, y el regreso de Chile como miembro pleno), su mayor capitalización (por US$ 7.000 millones), el máximo reconocimiento crediticio por calificadoras internacionales y su consolidación como el banco verde de América Latina y el Caribe, entre otros. Esta ampliación está convirtiendo a CAF en el banco multilateral con mayor presencia geográfica en la región, lo que se traducirá en una mayor capacidad para impulsar la integración, el comercio y proyectos de impacto transfronterizo.

CAF, el banco verde de la región

Comprometido con el futuro del planeta, CAF ha definido una hoja de ruta clara para ser el banco verde de América Latina y el Caribe. Bajo el liderazgo de Díaz-Granados, en 2021, la institución se trazó el objetivo de convertirse en el banco verde de la región, proyectando que al menos el 40 % de sus aprobaciones de operaciones fueran sostenibles para 2026. En la reciente COP30 de Belén, CAF anunció una inversión de US$ 40.000 millones en los próximos cinco años para impulsar el crecimiento verde y un aumento del porcentaje de su financiación verde al 50% para 2030.