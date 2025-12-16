Cepal sube proyección de crecimiento de Centroamérica para 2025

Centroamérica & Mundo

Para 2026 se espera una mejora de la economía centroamericana hacia el 3 %, aunque persisten vulnerabilidades por la dependencia estructural del mercado y las condiciones de acceso a Estados Unidos, las remesas, el acceso a financiamiento y la exposición al cambio climático.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que la región continúa transitando una senda de bajo crecimiento y para 2026 prevé que las principales fuentes que han sostenido la actividad económica en los últimos años —el consumo privado y la demanda externa— pierdan dinamismo. Según sus nuevas estimaciones, la Cepal proyecta que el crecimiento del PIB regional alcanzaría un 2,4 % en 2025 y un 2,3 % en 2026. De confirmarse estas previsiones, la región acumularía cuatro años de bajo crecimiento, con un crecimiento promedio anual de apenas 2,3 %.

En la presentación de su informe anual Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025, la comisión indicó que el consumo ha sido el motor principal de la actividad económica en los últimos años; sin embargo, se proyecta que esta contribución tendrá una disminución en 2025 y 2026, en un contexto marcado por un menor dinamismo de la demanda externa y un crecimiento más bajo del empleo. El informe reporta diferencias en las trayectorias de la actividad económica a nivel subregional, donde Suramérica crecería 2,9 % en 2025, impulsada por la recuperación de Argentina, Bolivia y Ecuador tras contracciones en 2024. Para 2026 se proyecta una desaceleración a 2,4 %, debido a un menor crecimiento en la mayoría de sus economías.

MEJORA EL PANORAMA REGIONAL

Por su parte, Centroamérica registraría una expansión de 2,6 % en 2025, afectada por el debilitamiento de la demanda de Estados Unidos. Para 2026 se espera una mejora hacia 3 %, aunque persisten vulnerabilidades "vinculadas a su dependencia estructural del mercado y las condiciones de acceso a Estados Unidos, las remesas, el acceso a financiamiento y la exposición al cambio climático". Al ver los casos de cada país centroamericano, todos con excepción de Panamá tuvieron una mejoría en sus proyecciones del crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB). "Economías como las de Guatemala, Panamá y la República Dominicana, tres de las más grandes de la subregión, mostrarán una relativa resiliencia en 2025", con tasas de crecimiento de alrededor del 3 % o más, gracias a "la dinámica del sector de los servicios, el comportamiento del consumo privado y la expansión de las remesas recibidas", indica el reporte. La Cepal subió la proyección de El Salvador de 2,7 % en octubre a 3,5 %; Costa Rica pasó de 3,8 % a 4 % siendo ahora el de mayor crecimiento en la región; y Guatemala de 3,7 % a 3,9 %. Por su parte, Honduras subió de una proyección de crecimiento del PIB 3,7 % a 3,8 %; Nicaragua pasó de 3,1 % a 3,5 % (igualando con El Salvador los de menor crecimiento en el istmo) y Panamá experimentó otra disminución al pasar de 4,1 % a 3,8 %. El informe advierte que el escenario de 2026 estará condicionado por múltiples riesgos externos e internos.