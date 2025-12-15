BCIE y Banrural canalizaron US$37.6 millones para MIPYMES en Guatemala

Finanzas

Por revistaeyn.com La alianza financiera entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Banco de Desarrollo Rural, S.A. (Banrural), durante 2025 canalizó US$37.6 millones en créditos destinados a fortalecer al sector agrícola de Guatemala, a pequeñas empresarias y a sectores productivos clave. Estos recursos provienen de distintos programas impulsados por el BCIE y forman parte de su estrategia para mejorar la competitividad, productividad y resiliencia de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en la región.

En el marco del Programa de Fomento a Sectores Productivos (PROSEP), se financiaron cerca de US$25 millones en capital de trabajo para empresas que generan 1,764 empleos, de los cuales el 31 % corresponden a mujeres. Asimismo, se canalizaron US$8.4 millones a través del Programa CAMBio II, una iniciativa del BCIE desarrollada en alianza con el Fondo Verde para el Clima (GCF), que impulsa la transición hacia modelos productivos más sostenibles mediante crédito verde y asistencia técnica no reembolsable para mejorar capacidades técnicas, productivas y climáticas. A la fecha, más de 180 pequeños agricultores han sido beneficiados en 14 departamentos, principalmente en actividades de producción, procesamiento y comercialización de café, hortalizas, frutales, acuacultura y otros sectores agrícolas. De igual forma, recientemente se desembolsaron US$4.2 millones bajo el Programa Visionarias, una iniciativa financiera orientada a apoyar MIPYMES lideradas por mujeres. Este programa es impulsado por el BCIE en alianza con Taiwán ICDF y la Embajada de la República de China (Taiwán) en Guatemala, y busca promover la autonomía económica femenina mediante el acceso a financiamiento en condiciones favorables.