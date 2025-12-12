Empresas & Management

BID Invest se asocia con Namu Travel para fortalecer las pymes turísticas en Centroamérica

El financiamiento permitirá a Namu, una agencia regional de viajes que conecta a pequeños operadores con viajeros internacionales, escalar su programa de pagos anticipados a proveedores, mejorando la liquidez, especialmente durante la temporada baja.

    Con un acceso temprano y mejorado al capital, se espera que las mipymes puedan invertir en mantenimiento, ampliar servicios, mejorar sus instalaciones. Foto de cortesía
2025-12-12

Por revistaeyn.com

BID Invest otorgará un financiamiento de US$12 millones a Namu Travel Group para fortalecer las cadenas de valor del turismo y ampliar el acceso al capital para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Con un acceso temprano y mejorado al capital, se espera que las mipymes puedan invertir en mantenimiento, ampliar servicios, mejorar sus instalaciones y sostener operaciones en un sector que representa cerca del 10 % del PIB y el 9 % del empleo en la región. Namu trabaja con más de 800 proveedores locales en Belice, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Panamá.

Esta operación marca el primer financiamiento de BID Invest a una empresa del sector turístico con un modelo “asset-light”. A diferencia de los modelos tradicionales que dependen de garantías físicas, BID Invest aprovecha su experiencia sectorial para introducir un enfoque innovador: canalizar capital hacia mipymes turísticas mediante una alianza con Namu Travel, amplificando el impacto en toda la cadena de valor.

La operación incluye un préstamo revolvente no comprometido de hasta US$9 millones, destinado a la compra anticipada de servicios turísticos —en su mayoría provistos por mipymes— para acelerar los ciclos de pago y mejorar la estabilidad financiera de los proveedores.

Un préstamo comprometido de hasta US$3 millones para que Namu invierta en tecnología, digitalización y mejoras operativas que aumenten la eficiencia, trazabilidad y capacidad de gestión en su red de proveedores.

El proyecto también incluye asistencia técnica para fortalecer las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) de Namu Travel, así como incentivos para promover el trabajo con proveedores que cumplan altos estándares de sostenibilidad, contribuyendo a un modelo de turismo más responsable.

