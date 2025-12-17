Aristos inicia la construcción de la primera zona franca aeroportuaria de El Salvador

Por José A. Barrera - revistaeyn.com

Aristos Inmobiliaria dio inicio este martes 16.12.25 a la construcción de AirCity, un megacomplejo aeronáutico ubicado dentro de la zona aeroportuaria del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero., ubicado 40 kilómetros al sur de la capital salvadoreña-.

El proyecto se levanta en un área de 532,000 m², en el que se invertirán US$250 millones, el cual fue anunciado oficialmente en octubre de 2024.

El recinto, que operará al amparo de la ley de zonas francas, se desarrollará por etapas, pero se consolida como la primera iniciativa de su tipo en el istmo centroamericano.

AirCity contará con una calle de rodaje dedicada, que permitirá el movimiento directo de aeronaves de gran tamaño hacia hangares o bodegas para mantenimiento, reparación, operaciones de carga y descarga. Además, dispondrá de una plataforma de más de 124.000 m², para el estacionamiento de aeronaves en espera de mantenimiento, operaciones logísticas, pernoctas y otros usos varios aeroportuarios.

Aristos detalló que la primera etapa de construcción generará más de 500 empleos directos y unos 1.000 indirectos, sin embargo, en la medida que el proyecto alcance madurez operativa se espera que se generen unos 5.000 empleos directos y unos 10.000 indirectos en labores de aeromantenimiento y logística.

“Este proyecto refleja nuestra absoluta confianza en El Salvador”, dijo Edwin Escobar, CEO de Aristos Inmobiliaria, durante la colocación de la primera piedra, un evento en el que participó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

“AirCity es la infraestructura que permitirá que El Salvador pase de ser un punto de origen y destino, a convertirse en un nodo interconectado esencial de la economía global”, destacó Escobar.

Aristos describe al proyecto como “una plataforma multimodal” que permitirá atender las demandas del comercio moderno y la aviación industrial.