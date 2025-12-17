Aristos inicia la construcción de la primera zona franca aeroportuaria de El Salvador

Por José A. Barrera - revistaeyn.com
Aristos Inmobiliaria dio inicio este martes 16.12.25 a la construcción de AirCity, un megacomplejo aeronáutico ubicado dentro de la zona aeroportuaria del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero., ubicado 40 kilómetros al sur de la capital salvadoreña-.
El proyecto se levanta en un área de 532,000 m², en el que se invertirán US$250 millones, el cual fue anunciado oficialmente en octubre de 2024.
El recinto, que operará al amparo de la ley de zonas francas, se desarrollará por etapas, pero se consolida como la primera iniciativa de su tipo en el istmo centroamericano.
AirCity contará con una calle de rodaje dedicada, que permitirá el movimiento directo de aeronaves de gran tamaño hacia hangares o bodegas para mantenimiento, reparación, operaciones de carga y descarga. Además, dispondrá de una plataforma de más de 124.000 m², para el estacionamiento de aeronaves en espera de mantenimiento, operaciones logísticas, pernoctas y otros usos varios aeroportuarios.
Aristos detalló que la primera etapa de construcción generará más de 500 empleos directos y unos 1.000 indirectos, sin embargo, en la medida que el proyecto alcance madurez operativa se espera que se generen unos 5.000 empleos directos y unos 10.000 indirectos en labores de aeromantenimiento y logística.
“Este proyecto refleja nuestra absoluta confianza en El Salvador”, dijo Edwin Escobar, CEO de Aristos Inmobiliaria, durante la colocación de la primera piedra, un evento en el que participó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
“AirCity es la infraestructura que permitirá que El Salvador pase de ser un punto de origen y destino, a convertirse en un nodo interconectado esencial de la economía global”, destacó Escobar.
Aristos describe al proyecto como “una plataforma multimodal” que permitirá atender las demandas del comercio moderno y la aviación industrial.
El año pasado el CEO de la empresa adelantó a revistaeyn.com que mantenía conversaciones con empresas de aeromantenimiento, proveedores de las empresas de aeromantenimiento, logística, ecommerce y hostelería interesadas en el desarrollo.
Escobar dijo en esa oportunidad que la idea es que AirCity se convierta en el lugar donde grandes operadores de comercio electrónico y logística se establezcan y que desde ahí puedan forjar su red.
La terminal salvadoreña ya tiene un lugar en el mapa aeronáutico regional ya que es usado como centro de conexiones por la aerolínea colombiana Avianca y es la base de operaciones de Volaris El Salvador, mientras que MRO Holdings opera en el lado poniente del recinto a la mayor estación de aeromanteimiento de Latinoamérica.
Escobar dijo en esa oportunidad que el San Óscar Arnulfo Romero tiene importantes ventajas competitivas para el sector ya que permite conexiones directas al sur de Estados Unidos en menos de tres horas y tiene el potencial para convertirse en un punto clave entre Norte y Suramérica.
Un nuevo catalizador para la economía
Bukele aplaudió la iniciativa privada y destacó que están generando las condiciones para apoyar el despegue del proyecto. “La única forma que tenemos para desarrollarnos es ser agresivamente pro negocios, pro inversión y pro tecnología”, dijo el mandatario.
Aristos destacó que el sector de aeromantenimiento ofrece una oportunidad única para el país: es una industria intensiva en talento humano, donde la tecnología complementa el trabajo especializado, pero no lo reemplaza.
“La demanda mundial por técnicos aeronáuticos certificados supera ampliamente la oferta, lo que convierte a este sector en una fuente sostenible de empleo para las nuevas generaciones. AirCity impulsará la formación y el desarrollo de mecánicos, técnicos, inspectores y especialistas en mantenimiento aeronáutico, creando oportunidades reales para jóvenes salvadoreños que busquen carreras con futuro en un mercado global”, destacó la empresa en un comunicado.
Aristos Inmobiliaria, parte del Grupo Aristos, es un actor relevante en el segmento de zonas francas en El Salvador donde opera recintos como American Park y Parque Industrial El Progreso (primera zona franca privada de El Salvador construida en 1990).
Actualmente, las compañías internacionales que operan dentro de sus parques generan más de 12.000 empleos directos y representan diversos sectores, como industria textil, logística, manufactura y almacenamiento.
En los últimos cinco años, la empresa ha invertido en el desarrollo de soluciones tecnológicas como la construcción de DataTrust, un centro de datos certificado Tier III ubicado dentro de Altius Tech Park.
En junio pasado, la empresa también anunció la inversión de US$100 millones en la construcción de un nuevo parque logístico en el distrito de Apopa, al norte de San Salvador.
La primera etapa del Parque Logístico Integración se desarrolla a un costro de US$30 millones y se entregará en el tercer trimestre de 2026.