El Salvador otorga licitación de su primer cable submarino por US$145 millones

El nuevo cable de 1.800 km conectará El Salvador con los principales centros internacionales, lo que aumentará la capacidad y la resiliencia de Internet de alta velocidad.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Salvador contará con una conexión submarina directa al ecosistema global de Internet, un proyecto que busca reducir dependencias, fortalecer la soberanía tecnológica y preparar la infraestructura nacional para un futuro marcado por la inteligencia artificial, el cloud y el crecimiento acelerado del tráfico de datos. La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) adjudicó la licitación a Liberty Networks para el diseño, construcción, despliegue y operación del primer cable submarino salvadoreño.

La iniciativa contempla un sistema de aproximadamente 1.800 kilómetros de longitud, que enlazará a El Salvador con Panamá y, desde allí, con los principales nodos internacionales, incluidos los de Estados Unidos, a través de la red regional de la compañía. Este proyecto se enmarca en el préstamo por US$145 millones para el 'Fortalecimiento de la soberanía de conectividad: cable submarino' otorgado por el Directorio de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe en julio de 2024. Carmine Sorrentino, Chief Commercial Officer de Liberty Networks, explicó que hasta ahora, la conectividad internacional del país ha dependido exclusivamente de enlaces terrestres que atraviesan Guatemala y Honduras para luego acceder a cables submarinos en otros territorios. "Si bien ese esquema ha permitido mantener el servicio, también expone a la red nacional a mayores riesgos de interrupción y a limitaciones en capacidad y redundancia. El nuevo sistema submarino cambia esa lógica al ofrecer una ruta directa, más robusta y con mayor margen de crecimiento", señaló Sorrentino.

PIEZA CLAVE DE DESARROLLO

Desde Liberty Networks subrayan que el proyecto va más allá de una obra de ingeniería. Se trata, aseguran, de una pieza estratégica para el desarrollo económico y digital del país. "Un cable submarino no solo incrementa el ancho de banda disponible, sino que mejora la estabilidad del servicio y reduce la latencia hacia determinados destinos, especialmente en América Latina, al evitar recorridos innecesarios por centros lejanos antes de llegar al contenido", apunta Sorrentino. El diseño del sistema responde a estándares de última generación en fibra óptica, con una vida útil inicial estimada en 25 años y la posibilidad de ampliaciones futuras conforme crezca la demanda. Aunque los detalles técnicos finales se darán a conocer más adelante, la empresa confirma que ya se encuentra en plena fase de ingeniería y estudios marinos, tanto en los puntos de aterrizaje en El Salvador como en Panamá. El socio tecnológico encargado de la fabricación e instalación será anunciado en las próximas semanas. El calendario prevé que el cable entre en operación durante el segundo semestre de 2028. Para entonces, el Gobierno salvadoreño será el propietario del activo, enmarcado dentro de un programa más amplio de fortalecimiento de la conectividad nacional, que incluye financiamiento del CAF orientado a reforzar la autonomía digital del país. Sorrentino dijo que este tipo de infraestructura es clave para sostener proyectos emergentes como centros de datos, servicios de telemedicina, educación digital e iniciativas basadas en inteligencia artificial.