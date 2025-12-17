EEUU emite alerta de viaje a sus ciudadanos que planeen visitar Guatemala

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos que planeen visitar Guatemala por la declaración de un "Estado de Prevención" en dos municipios enfrentados históricamente por una disputa de tierras tras una escalada de violencia, en la que estarían involucrados grupos paramilitares. Ante esta situación, la embajada de EEUU en Guatemala recomendó mediante sus canales oficiales a sus connacionales evitar la zona por su seguridad: "Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses evitar esta área y utilizar rutas alternas si viajan dentro o alrededor de la zona, incluyendo hacia o desde Quetzaltenango (oeste)".

La medida, decretada por el presidente Bernardo Arévalo de León y vigente por 15 días, busca contener los enfrentamientos reportados entre el 13 y 14 de diciembre en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, que dejaron varios fallecidos, incluyendo un militar, y 11 soldados heridos. Según las autoridades locales, hay 14 muertos, la mayoría vecinos, mientras que el Gobierno reportó el pasado domingo cinco fallecidos a la vez que aseguró que el choque sucedió entre pobladores de ambos municipios pero que "grupos armados ilegales" se "aprovecharon maliciosamente" de la histórica disputa territorial. Se reportaron el uso de armas automáticas de alto calibre y lanzagranadas, además del ataque a un destacamento militar.