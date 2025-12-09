IFC inyecta US$150 millones a Davivienda para financiamiento a pymes en Centroamérica

Por revistaeyn.com
La Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo del sector privado del Grupo Banco Mundial, anunció una inversión de US$150 millones en Holding Davivienda Internacional S.A., la unidad que agrupa las operaciones regionales del Banco Davivienda.
Este aporte de capital busca dinamizar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas (pymes), impulsar la creación de puestos de trabajo y respaldar iniciativas vinculadas con sostenibilidad y adaptación al cambio climático en Centroamérica.
La operación, considerada una de las más relevantes de IFC en el ámbito financiero regional, implica la suscripción de acciones ordinarias emitidas por la filial centroamericana de Davivienda.
Con ello, la entidad multilateral acompaña el proceso de integración de los negocios de Davivienda con Scotiabank en Panamá y Costa Rica, un movimiento estratégico que reforzará la huella del grupo en el istmo y facilitará canalizar recursos hacia sectores que tradicionalmente han tenido dificultades para acceder a crédito en El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.
Javier Suárez, CEO de Banco Davivienda y Davivienda Group, destacó que esta iniciativa se inscribe en una trayectoria de cooperación de largo plazo: “Nuestra colaboración con IFC siempre ha estado guiada por la búsqueda de oportunidades para las comunidades donde operamos. Su ingreso como accionista en Centroamérica permitirá expandir el financiamiento, promover el crecimiento empresarial y acompañar la transición hacia modelos económicos más sostenibles”.
Desde IFC, también subrayaron la importancia del acuerdo. Vittorio Di Bello, director regional del Grupo de Instituciones Financieras para América Latina y Europa, afirmó que la transacción marca un paso decisivo por su tamaño, por el esquema accionarial y por su alcance regional.
“Este compromiso impulsará la inclusión financiera, apoyará la generación de empleo y reforzará la sostenibilidad en Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador”, señaló.
Las pymes siguen enfrentando enormes desafíos en la región. La falta de historial crediticio, la elevada informalidad y las limitaciones para acceder a financiamiento continúan frenando su crecimiento.
De acuerdo con estimaciones del sector, esta brecha equivale a cerca del 28% del PIB centroamericano, lo que evidencia el potencial que podría liberarse si se cerraran esos vacíos. A ello se suma la alta vulnerabilidad del istmo ante fenómenos climáticos extremos, como huracanes, sequías e inundaciones, que afectan tanto a las empresas como a sus trabajadores.