IFC inyecta US$150 millones a Davivienda para financiamiento a pymes en Centroamérica

Por revistaeyn.com La Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo del sector privado del Grupo Banco Mundial, anunció una inversión de US$150 millones en Holding Davivienda Internacional S.A., la unidad que agrupa las operaciones regionales del Banco Davivienda. Este aporte de capital busca dinamizar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas (pymes), impulsar la creación de puestos de trabajo y respaldar iniciativas vinculadas con sostenibilidad y adaptación al cambio climático en Centroamérica.

La operación, considerada una de las más relevantes de IFC en el ámbito financiero regional, implica la suscripción de acciones ordinarias emitidas por la filial centroamericana de Davivienda. Con ello, la entidad multilateral acompaña el proceso de integración de los negocios de Davivienda con Scotiabank en Panamá y Costa Rica, un movimiento estratégico que reforzará la huella del grupo en el istmo y facilitará canalizar recursos hacia sectores que tradicionalmente han tenido dificultades para acceder a crédito en El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. Javier Suárez, CEO de Banco Davivienda y Davivienda Group, destacó que esta iniciativa se inscribe en una trayectoria de cooperación de largo plazo: “Nuestra colaboración con IFC siempre ha estado guiada por la búsqueda de oportunidades para las comunidades donde operamos. Su ingreso como accionista en Centroamérica permitirá expandir el financiamiento, promover el crecimiento empresarial y acompañar la transición hacia modelos económicos más sostenibles”.