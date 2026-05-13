Impulsan financiamiento sostenible para apoyar el desarrollo económico de Guatemala

Por revistaeyn.com

Banco Industrial anunció un Financiamiento Sindicado liberado por FMO (Banco de Desarrollo de los Países Bajos), con participación de DEG (filial del Banco de Desarrollo Alemania KfW) y Proparco (filial de la Agencia Francesa de Desarrollo AFD), como parte de un esquema conjunto orientado a ampliar el acceso a capital sostenible en Guatemala.

Esta alianza se ejecutó bajo un modelo de financiamiento sindicado, que simplifica la coinversión a partir de la confianza mutua y procesos compartidos. Este enfoque permitió movilizar recursos de forma coordinada, consolidando a los tres bancos europeos de desarrollo como un solo socio estratégico para Banco Industrial.

“En Banco Industrial estamos comprometidos con convertir el acceso a capital internacional en oportunidades reales para el sector productivo del país. Esta alianza refleja una visión compartida con socios estratégicos que creen en el potencial de Guatemala y en la importancia de impulsar un desarrollo sostenible”, señaló Luis Lara Grojec, Gerente General y Director Corporativo de Banco Industrial.

Esta transacción se estructuró mediante un financiamiento sindicado por US$300 millones, diseñado para canalizar capital internacional de alto impacto hacia sectores clave del desarrollo, reafirmando el compromiso conjunto con el crecimiento económico, la inversión responsable y la generación de empleo en Guatemala. La operación permitirá el otorgamiento de créditos verdes para clientes individuales, corporativos, microempresas y pymes, con el objetivo de fortalecer el tejido productivo del país.

La firma del acuerdo se realizó en las oficinas centrales de Banco Industrial, en un encuentro que reunió a representantes de las entidades participantes y aliados estratégicos. Estuvieron presentes en la firma, entre otros, Juan José Dada, CIO y miembro del Executive Board de FMO; Monika Beck, CIO y miembro del Executive Board de DEG; y Manuel León, Director Regional de Proparco.

FMO, DEG y Proparco cuentan con una amplia trayectoria en el financiamiento de proyectos en mercados emergentes, promoviendo la inclusión financiera, el fortalecimiento empresarial y la acción climática. Su participación en esta operación refuerza el papel de Banco Industrial como un socio confiable para canalizar capital de desarrollo hacia la economía guatemalteca.

Esta transacción consolida a Banco Industrial como uno de los principales receptores de capital de desarrollo en Centroamérica, respaldado por una relación histórica de confianza con estas entidades europeas y por su capacidad para transformar financiamiento internacional en oportunidades concretas para sus clientes y para Guatemala.