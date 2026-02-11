IFC respalda a Banco Industrial para impulsar a las MIPYMES en Guatemala

Por revistaeyn.com
La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, y Banco Industrial, S.A. anunciaron una transacción que ampliará el acceso al crédito para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Guatemala.
Estructurado por IFC, el financiamiento por US$850 millones combina recursos de la institución con la colocación de notas en los mercados internacionales. Los fondos se destinarán íntegramente a apoyar las soluciones de financiamiento de Banco Industrial para MIPYMES —con foco en aquellas lideradas por mujeres— que buscan invertir, modernizarse o expandir sus actividades.
La operación, estructurada bajo el modelo “C/B Loan”, está compuesta por un préstamo subordinado de US$100 millones otorgado por IFC y US$750 millones obtenidos a través de la colocación de notas en los mercados de capital. Además de constituirse como el primer “C/B Loan” emitido por una entidad financiera a nivel mundial, esta transacción es la primera con este tipo de estructura para deuda subordinada a nivel global.
La colocación de la deuda subordinada —la mayor realizada por una institución financiera de Centroamérica— registró una demanda excepcional de los inversionistas, con órdenes que superaron los US$2,800 millones.
“Estamos muy contentos con el respaldo de IFC, que ha sido fundamental para expandir nuestros servicios financieros orientados a las MIPYMES en Guatemala”, dijo Luis Lara Grojec, CEO de Banco Industrial.
Luis Fernando Prado Ortiz, Gerente de División Banca Corporativa e Internacional, comentó: “Esta transacción marca un nuevo precedente en nuestra historia al ser la emisión número 14 de Banco Industrial en los mercados de capitales internacionales. Es un reflejo de la solidez y la confianza que los inversionistas tienen en la institución y en Guatemala”.
“Estamos orgullosos de fortalecer nuestra alianza estratégica con Banco Industrial a través de una operación sin precedentes en el mercado”, indicó Sanaa Abouzaid, Directora de División de IFC para México y Centroamérica.
En el país existen cerca de 370,000 MIPYMES, que representan un 40 % del PIB y un 77 % del empleo total. Sin embargo, la limitada disponibilidad de crédito, que afecta desproporcionadamente a las mujeres, limita su competitividad y crecimiento.
La relación entre IFC y Banco Industrial, el grupo bancario más grande de Guatemala, comenzó en 2006. Desde entonces, IFC ha acompañado al banco a través de inversiones en diversos productos y segmentos, incluidos préstamos enfocados en mujeres, pymes y financiamiento verde. Solo desde 2022, ambas instituciones han concretado cinco operaciones, reflejo de la solidez y proyección de esta alianza estratégica.