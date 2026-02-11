Finanzas

IFC respalda a Banco Industrial para impulsar a las MIPYMES en Guatemala

El financiamiento por US$850 millones combina recursos de la institución con la colocación de notas en los mercados internacionales.

Por revistaeyn.com La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, y Banco Industrial, S.A. anunciaron una transacción que ampliará el acceso al crédito para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Guatemala. Estructurado por IFC, el financiamiento por US$850 millones combina recursos de la institución con la colocación de notas en los mercados internacionales. Los fondos se destinarán íntegramente a apoyar las soluciones de financiamiento de Banco Industrial para MIPYMES —con foco en aquellas lideradas por mujeres— que buscan invertir, modernizarse o expandir sus actividades.

La operación, estructurada bajo el modelo "C/B Loan", está compuesta por un préstamo subordinado de US$100 millones otorgado por IFC y US$750 millones obtenidos a través de la colocación de notas en los mercados de capital. Además de constituirse como el primer "C/B Loan" emitido por una entidad financiera a nivel mundial, esta transacción es la primera con este tipo de estructura para deuda subordinada a nivel global. La colocación de la deuda subordinada —la mayor realizada por una institución financiera de Centroamérica— registró una demanda excepcional de los inversionistas, con órdenes que superaron los US$2,800 millones. "Estamos muy contentos con el respaldo de IFC, que ha sido fundamental para expandir nuestros servicios financieros orientados a las MIPYMES en Guatemala", dijo Luis Lara Grojec, CEO de Banco Industrial. Luis Fernando Prado Ortiz, Gerente de División Banca Corporativa e Internacional, comentó: "Esta transacción marca un nuevo precedente en nuestra historia al ser la emisión número 14 de Banco Industrial en los mercados de capitales internacionales. Es un reflejo de la solidez y la confianza que los inversionistas tienen en la institución y en Guatemala".