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BCIE es el primer multilateral de desarrollo en emitir un Bono de Naturaleza

Esta transacción representa la 37.ª colocación de bonos ASG del BCIE, por un total superior a US$11.000 millones, consolidando aún más la posición del Banco como emisor multilateral líder en sostenibilidad

  • BCIE es el primer multilateral de desarrollo en emitir un Bono de Naturaleza

    BCIE ejecutó una colocación privada por US$100 millones en el mercado asiático, con un plazo de cinco años. Foto de cortesía
2026-03-23

Por revistaeyn.com

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ejecutó una colocación privada por US$100 millones en el mercado asiático, con un plazo de cinco años.

Esta transacción representa la 37.ª colocación de bonos ASG del BCIE, por un total superior a US$11.000 millones, consolidando aún más la posición del Banco como emisor multilateral líder en sostenibilidad, con un historial probado en la entrega de soluciones de financiamiento innovadoras que apoyan el desarrollo ambiental y social en sus países miembros.

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La transacción estructurada por HSBC y adquirida por un inversionista institucional asiático, representa un hito para el BCIE, siendo el primer Bono de Naturaleza (“Nature Bond”) emitido por un Banco Multilateral de Desarrollo y uno de los primeros instrumentos de este tipo a nivel global.

La emisión refleja la evolución de la estrategia de financiamiento sostenible del Banco, movilizando recursos para apoyar la protección ambiental y la conservación de la biodiversidad.

Este Bono de Naturaleza se emitió bajo las categorías verdes del Marco de Bonos Sostenibles del BCIE y se alinea con las directrices establecidas en Sustainable Bonds for Nature: A Practitioner’s Guide, publicado por la International Capital Market Association (ICMA) en junio de 2025.

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Los recursos se destinarán a financiar o refinanciar un portafolio diverso de proyectos enfocados en la naturaleza, en categorías clave como Uso Sostenible de la Tierra, Protección de Recursos Hídricos, Gestión Sostenible del Agua y Protección de la Naturaleza.

La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, señaló: “Estamos orgullosos de anunciar un nuevo hito que muestra una vez más nuestro compromiso con la financiación de iniciativas de alto impacto centradas en la conservación de la naturaleza, la restauración de ecosistemas y la biodiversidad, al mismo tiempo que apoyamos políticas que promueven estos objetivos.”

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