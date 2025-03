Andrea Cabrera: La guatemalteca detrás de las 'Mujeres Maravilla'

Entrevista por Alejandra Ordóñez – Texto: Gabriela Melara

En un país donde las mujeres ven en el emprender una manera de generar ingresos es necesario apoyarlas. Esa es la razón por la que Andrea Cabrera decidió empezar una plataforma en que las guatemaltecas se sintieran impulsadas, capacitadas y encontraran ánimo para continuar y expandir sus ideas de negocio.

“El emprendimiento es una herramienta poderosa que no solo transforma de forma económica, sino también de forma personal y social. Justamente eso fue lo que me hizo a mí poder fundar Wonder Woman”, expresó a Estrategia & Negocios.

Guatemala, según datos que la misma Andrea recoge- a falta de una medición directa del sector- está entre los primeros lugares en temas de emprendimiento, pero tiene una deuda con las mujeres. “No había un espacio para las mujeres. Muchas luchaban solas o no tenían acceso o conocimientos claves, para crecer sus negocios. Entonces, realmente Wonder Woman nació como una comunidad o un espacio, para que pudieran no solo aprender, sino conectar, fortalecerse e impulsar su independencia, pero, no solo de ellas, sino también a las nuevas generaciones”, apunta.