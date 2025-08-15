Empresas & Management

WWT se asocia con Ideas en Acción para apoyar a las mujeres en STEM en Costa Rica

Como parte del programa, WWT e Ideas en Acción también organizarán sesiones de aprendizaje presenciales en la oficina de WWT Costa Rica, brindando a los participantes tiempo cara a cara con modelos a seguir de la industria y oportunidades para obtener experiencia práctica.

Por revistaeyn.com World Wide Technology (WWT), un proveedor global de soluciones tecnológicas, se ha asociado con Ideas en Acción para lanzar Red MenTe: Impulso a la Empleabilidad, una iniciativa de desarrollo profesional diseñada para equipar a mujeres en Costa Rica con las habilidades y herramientas necesarias para tener éxito en campos STEM de alta demanda. El programa involucrará a más de 50 participantes de la Red MenTe, la Red Nacional de Mujeres en Tecnología de Ideas en Acción.

Unas 60 mujeres de la Red MenTe recibirán becas completas para participar en un programa de capacitación virtual de 16 semanas, obteniendo certificaciones en áreas como análisis de datos, ciberseguridad, computación en la nube y movilidad digital. Los cursos se impartirán a través del Centro de Tecnología Avanzada (ATC en inglés) de WWT, un ecosistema colaborativo de las soluciones de hardware y software más avanzadas del mundo. “WWT está comprometido con crear más acceso a la educación y el empleo en el sector tecnológico”, dijo Elkin Suarez Durall, Gerente General de WWT Costa Rica. “Al permitir el acceso a nuestro ATC, estamos empoderando a los participantes no solo con habilidades técnicas, sino también con la confianza y la experiencia necesarias para navegar el futuro del trabajo”. Además de la capacitación técnica, los participantes recibirán apoyo para la preparación profesional a través de talleres sobre elaboración de currículums, entrevistas simuladas y sesiones de mentoría individual diseñadas para fortalecer habilidades como comunicación estratégica, trabajo en equipo, liderazgo y desarrollo profesional en general.