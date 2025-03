Semana 8M: Mujeres protagonistas de riqueza y desarrollo en Centroamérica

Por la tarde, la nicaragüense Elaine Miranda, speaker financiera, nos indicó la importancia del acceso al crédito por parte de las mujeres para hacer crecer sus negocios. “ A veces siento que hablamos de que no hay acceso al crédito, pero la gente no termina de entender por qué eso es tan relevante ; y es que cuando querés crecer, el financiamiento es bueno”, señaló la autora del libro Mujeres y Finanzas.

En el Día Internacional de la Mujer, desde Colombia, Mia Perdomo, cofundadora y CEO de Aequales, profundizó el retorno de ¿Por qué es un buen negocio invertir en las mujeres?

Perdomo dirige una organización dedicada a medir las prácticas de equidad. Ofrece a las empresas un informe individual con resultados, recomendaciones y una hoja de ruta para fortalecer sus estrategias de inclusión y equidad en su operación, llega a Centroamérica y Caribe.

“Desde Aequales hicimos una investigación para saber si las empresas tenían o no tenían mejores resultados financieros cuando tenían equidad de género (...) No había ninguna investigación latinoamericana que nos probara esto en nuestro territorio. A partir del cuestionario que es el Ranking PAR, tomamos esas preguntas que preguntan si tenemos o no condiciones de equidad de género en las empresas y las comparamos con el desempeño financiero de las empresas. Lo que encontramos es que las empresas que cumplen con todos los requisitos del Ranking PAR, (cumplen con) condiciones de equidad de género, son un 25% más rentables en su ROA (Retorno de Activos) que las empresas que no tienen condiciones de que a género y diversidad”.

El Ranking PAR de Aequales, una medición líder en equidad de género y diversidad, llega a Centroamérica y Caribe en 2025. ¿Es parte de las Empresas con Más Equidad en Centroamérica? Sea parte de esta lista. La medición es gratuita y puede participar acá.

"Si tenemos prácticas transversales de equidad de género vamos a tener más plata... Si tenemos más mujeres en las juntas directivas o en los comités directivos también vamos a ver cómo de manera más rápida aumentan los réditos financieros", apuntó.