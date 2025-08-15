México y Guatemala 'reafirman compromisos concretos' en seguridad, transporte y energía

POR EFE
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, dialogaron este viernes para reafirmar "compromisos concretos" en materia de seguridad, energía, medioambiente y cooperación para el desarrollo.
Así lo afirmó Sheinbaum en una rueda de prensa en compañía de Arévalo de León, tras un encuentro en el norte de Guatemala, en la primera reunión de ambos gobernantes desde que tomaron posesión en sus respectivos cargos en 2024.
Sheinbaum indicó: "en esta visita reafirmamos compromisos concretos" en seguridad, infraestructura ferroviaria, energía, medioambiente y desarrollo, sin brindar mayores detalles por el momento.
La presidenta mexicana añadió que con Guatemala le "unen las huellas profundas de nuestras culturas originarias" y también les "unen siglos de lucha por la independencia".
En el mismo sentido, la mandataria subrayó: "Nos unen sobre todo las causas de nuestro presente: la justicia social, la igualdad, la democracia y el bienestar de nuestros pueblos".
Es por ello que Sheinbaum recalcó que "lo que ocurre de un lado" de la frontera, "repercute en el otro".
La presidenta mexicana llegó al filo de las 10.00 de la mañana hora local (16.00 GMT) al departamento (provincia) de Petén, en el norte de Guatemala, y posteriormente tuvo el encuentro con Arévalo de León, previo a la rueda de prensa.
Luego, ambos gobernantes partirán rumbo a Campeche, en el sur de México, para una nueva reunión a la que se sumará el primer ministro de Belice, Johnny Briceño.
La delegación de Guatemala para el encuentro con Sheinbaum y sus funcionarios está integrada por los responsables de los Ministerios de Defensa, Gobernación, Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores y también por miembros del Instituto Guatemalteco de Migración.
Guatemala espera una conexión eventual con el Tren Maya mexicano
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este viernes, tras una reunión con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, que espera una eventual conexión ferroviaria con el Tren Maya del país norteamericano.
Aunque Guatemala no cuenta actualmente con transporte ferroviario activo, Arévalo de León indicó en rueda de prensa que la conexión ferroviaria "tiene un potencial enorme" en busca del desarrollo de ambas naciones y de la región.
"Conectar el Tren Maya con Guatemala y eventualmente con Belice es una visión que compartimos y para lo cual acordamos promover el inicio de negociaciones 'trinacionales', así como los respectivos estudios de factibilidad", expuso el gobernante.
Las palabras del presidente tuvieron lugar tras un encuentro con Sheinbaum, de visita por unas horas en Guatemala, específicamente en el departamento (provincia) de Petén, en el norte del país centroamericano.
"Estamos concibiendo el Tren Maya como una solución de desarrollo que no se contrapone sino que fortalece la búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible que además protege de una manera clarísima el patrimonio biológico, natural y cultural del país", dijo Arévalo de León.
"El Tren Maya (en Guatemala) no va a atravesar ningún área de reserva existente", subrayó Arévalo de León.
Sheinbaum, por su parte, detalló de igual manera que espera que la conexión ferroviaria sea no solo para el transporte de pasajeros, sino también para el traslado de carga.
"El Tren Maya es un éxito en México", complementó Sheinbaum en la rueda de prensa.
En mayo pasado, Guatemala firmó un acuerdo con Estados Unidos para que la nación norteamericana colabore en la modernización de sus puertos y también en su vía férrea existente, compuesta por alrededor de 400 kilómetros y que no ha tenido actividad desde hace varias décadas.
Precisamente la semana pasada el Gobierno de Arévalo de León creó un comité para la reactivación del transporte ferroviario, aunque no existen fechas ni detalles específicos para la activación del mismo.