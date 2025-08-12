Stefanini Group acelera su expansión en Centroamérica

Por E&N Brand Lab para Stefanini Group

Centroamérica es un mercado clave para la multinacional brasileña Stefanini Group, una empresa especializada en soluciones tecnológicas, muchas de ellas en áreas críticas para los negocios en la actualidad. “A lo largo de los últimos 15 años, la empresa ha estado a la vanguardia de la implementación de inteligencia artificial, lo que le ha permitido liderar la digitalización en múltiples industrias. En el pasado reciente, hemos establecido una base sólida, fortaleciendo nuestras operaciones en países clave, como El Salvador, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras”, describe Diego Ossa Carvajal, Country Manager& Chief of Strategy en Stefanini Group Latinamerica & Caribbean Countries (LAC).

Gracias al desarrollo de la subregión LAC, que agrupa a países como Colombia, Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana, Stefanini está posicionándose para consolidar su liderazgo. Ossa Carvajal destaca que esta reestructuración refleja una visión ambiciosa a largo plazo, con proyecciones de ingresos superiores a losUS$35 millones en la región y un crecimiento de entre el 20 % y 2 5% para 2025.

De acuerdo con el ejecutivo, la expansión prevista en esta región se ve como una oportunidad para aprovechar las sinergias entre empresas con operaciones en múltiples países como el caso de los grupos financieros Bancolombia y Grupo Aval, que tienen filiales en Centroamérica y ofrecen una plataforma ideal para la integración de soluciones tecnológicas avanzadas.

SECTORES EN LA MIRA

El ejecutivo destaca que dada la coyuntura actual, Stefanini Group tiene en el radar a sectores estratégicos que buscan en la tecnología ventajas competitivas clave. “En Centroamérica, los sectores de banca, telecomunicaciones y retail han mostrado un dinamismo considerable. Las empresas de estos sectores buscan cada vez más la automatización de sus operaciones, soluciones avanzadas de ciberseguridad y la implementación de inteligencia artificial para optimizar su funcionamiento y mejorar la experiencia del cliente”, valora.

Este coyuntura ha impulsado la demanda de servicios especializados de soluciones tecnológicas y de transformación digital, lo que ha permitido la firma brasileña posicionarse como un jugador clave en el mercado regional. “La innovación ha sido el motor de nuestro crecimiento en Centroamérica. Nuestra apuesta por la inteligencia artificial, la nube y la ciberseguridad ha permitido a las empresas locales mejorar su eficiencia operativa y adaptarse a los retos de un mercado digital en constante cambio”, valora Ossa Carvajal.

A través de sus centros de innovación, Stefanini Group ha impulsado proyectos que no solo buscan resolver problemas actuales, sino que también anticipan las necesidades futuras del mercado, permitiéndoles estar a la vanguardia.