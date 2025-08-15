Centroamérica & Mundo

Trump dice reunión con Putin fue productiva, pero "no hemos llegado" a la meta

Putin propone celebrar próxima cumbre en Moscú y pide los demás países no torpedear.

    US President Donald Trump (R) and Russian President Vladimir Putin pose on the podium on the tarmac after they arrived to attend a meeting at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, USA, 15 August 2025. (Rusia) EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL MANDATORY CREDIT

     GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL / EFE
2025-08-15

POR revistaeyn.com / EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, concluyeron este viernes su cumbre en Alaska con una breve rueda de prensa conjunta.

Trump dijo que la reunión de más de tres horas con Putin y su delegación en la base de Elmendorf-Richardson fue "extremadamente productiva", pero "no hemos llegado" a la meta.

"Muchos puntos se acordaron. Solo hay algunos pocos que se quedaron (sin resolver). Algunos no son significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo", dijo un críptico Trump en una rueda de prensa sin preguntas.

Trump viaja a la cumbre con Putin en Alaska acompañado de la cúpula de su Gabinete

Según informaron funcionarios de la Casa Blanca, la primera toma de contacto de esta cumbre, comenzó sobre las 11:30 hora local

En la conferencia de prensa, donde no permitieron preguntas, tampoco anunciaron ningún acuerdo sobre la paz en Ucrania.

Lo único que se sabe es que Putin propuso a su homólogo de EEUU, celebrar la próxima cumbre en Moscú.

Anchorage (EE.UU.), 15/08/2025.- El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo, Vladímir Putin, comenzaron su reunión a puerta cerrada bajo el lema "Persiguiendo la Paz", acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel y no en privado, como la Casa Blanca sugirió días antes. EFE/Margo Martin en su cuenta de X -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

Putin subrayó que se dan todas las condiciones para que él y Trump logren poner fin al conflicto en Ucrania, y llamó a Kiev y a los países europeos a no torpedear los logros alcanzados ya en el proceso de paz, durante una rueda de prensa conjunta en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage (Alaska).

Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que junto a Putin asistieron el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

