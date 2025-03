Emprendimientos de mujeres en Centroamérica: entre la necesidad y la oportunidad

Pero, sea cual sea la razón, uno de los retos está en fomentar e impulsar la formalidad. Para Fernández, esta búsqueda de ingresos o de cubrir necesidades las lleva a iniciar un negocio, pero desde su casa, desde la informalidad, “y cuando emprenden desde la informalidad hay un círculo bastante tenebroso, diría yo, porque nunca salen al ambiente formal, entonces no están bancarizadas, no tienen acceso al crédito” y es ahí donde hay retos por superar, según la experta, para sacar a la mujer de la línea de pobreza. “La pobreza tiene cara de mujer”, advierte, citando que el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL reportó que, en 2021, la tasa de pobreza extrema entre las mujeres era 0,3 puntos porcentuales mayor que la de los hombres.

“ Para cubrir una necesidad ”, esa es la respuesta que dieron cuatro mujeres que trabajan para impulsar los negocios liderados por centroamericanas, al consultarles: ¿Por qué emprenden las mujeres en la región? Yolanda Fernández, consultora costarricense, lo dice contundente: “Casi el 42 % de las mujeres en Centroamérica que emprenden lo hacen por necesidad ”. Pero, no es la única razón,

“A veces siento que hablamos de que no hay acceso al crédito, pero la gente no termina de entender por qué eso es tan relevante; y es que cuando querés crecer, el financiamiento es bueno”, señala la autora del libro Mujeres y Finanzas.

Otros factores por los que las mujeres no piden créditos, pese a ser buenas pagadoras, son el miedo a la incertidumbre, la burocracia de las entidades y la falta de garantías o redes de contacto que faciliten la inversión en sus negocios.

“En muchos casos, las mujeres emprenden a ciegas; no tienen preparación para armar presupuestos, mejorar sus procesos, y ahí es importante la capacitación”, agregó por su parte Escobar.

Y vuelve el tema de la formalidad. “Un banco, como es una entidad formal, necesita ver data, tu estado financiero y muchas mujeres se quedan en la informalidad. Entonces se convierte en un círculo vicioso: Comienzo chiquita, pero como no soy formal, no le puedo vender a grandes empresas, pero tampoco puedo pedir un crédito y no tenés información tampoco para para tomar decisiones”, señala Elaine.