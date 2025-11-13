Chubascos, restaurante de comida tradicional tica, abre primer restaurante bajo franquicia

Protagonistas

La apuesta por la expansión llega acompañada de una fuerte profesionalización en inocuidad y control de calidad.

Por revistaeyn.com Chubascos, el restaurante de comida tradicional costarricense nacido en Fraijanes, dio el salto al Gran Área Metropolitana con la apertura de su primera franquicia en Escazú. El paso marca un cambio de modelo de negocio que apuesta por crecer mediante franquicias sin renunciar a su esencia artesanal ni a la experiencia de “paseo de montaña” que la ha caracterizado por décadas.

La franquicia de Escazú está liderada por la empresaria Ileana Alfaro, quien acumula años de experiencia en el sector restaurantero y en la operación de franquicias. Según explicó Alfaro, la oportunidad de negocio nació de una necesidad muy concreta: “Durante años tuvimos que recibir clientes y colegas extranjeros que pedían probar comida tradicional costarricense, pero llevarlos hasta Fraijanes implicaba casi dos horas de traslado. Había un vacío claro en la oferta para vivir esa experiencia sin salir del GAM”. El grupo franquiciado aplicó el know-how acumulado en otros conceptos como El Novillo Alegre e Ibèrik, donde han trabajado la estandarización de procesos y la producción centralizada de algunos insumos. En Chubascos se suma un esquema de reuniones semanales con las dueñas de la marca para hacer degustaciones cruzadas y validar que cada plato se mantenga fiel al original. La apuesta por la expansión llega acompañada de una fuerte profesionalización en inocuidad y control de calidad. Alfaro recuerda la experiencia de haber producido alimentos preparados para una cadena de supermercados bajo la certificación internacional NSF, entidad que establece normas estrictas en materia de inocuidad y salud pública.

IMPACTO EN EL NUEVO ESQUEMA DE NEGOCIO

Más allá del componente gastronómico, el nuevo esquema de negocio tiene impacto directo en empleo y encadenamientos productivos. Entre todos los restaurantes que operan Alfaro se generan cerca de 70 empleos directos, además de una red de proveedores que incluye productores agropecuarios pequeños.