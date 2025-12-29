Empresas & Management

Centroamérica entra en una nueva liga cervecera: Más marcas, más escala y una competencia feroz

La creación de Heineken Centroamérica, con base operativa en Costa Rica, redefine el equilibrio de poder en la industria cervecera regional. La mayor operación corporativa del 2025 eleva la escala, multiplica las marcas en juego y anticipa una etapa de competencia intensa entre gigantes globales y jugadores históricos del istmo.

Por revistaeyn.com La venta de FIFCO a Heineken redefinió el mapa competitivo de una industria históricamente fragmentada y profundamente arraigada en marcas locales. Con el nacimiento de Heineken Centroamérica (el nombre definitivo de la corporación surgida tras la mega operación aún está en estudio), la región entra en una nueva etapa: la de la competencia a escala global.

La nueva compañía, que integrará a más de 3.600 colaboradores y operará desde un hub regional en Costa Rica, se perfila como uno de los centros más relevantes de la multinacional neerlandesa a nivel mundial —solo por detrás de gigantes como México, Brasil y Vietnam—. Desde allí, con tres plantas de manufactura, se gestionará no solo Centroamérica, sino también parte del Caribe. Ese salto de escala convierte automáticamente a Heineken en la mayor cervecera de la región, con un portafolio que supera las diez marcas activas y que incluye auténticas Lovemarks nacionales como Imperial, Pilsen y Bavaria en Costa Rica; Panamá, Soberana y Cristal en Panamá; y Toña y Victoria en Nicaragua. Un ecosistema diverso que, en palabras del CEO la compañía, Rolando Carvajal, requiere talento acostumbrado a manejar “complejidad y diversidad”, una de las ventajas competitivas que Heineken identifica en el equipo regional.

MERCADO MÁS CONCENTRADO, PERO NO MENOS COMPETITIVO

Lejos de anunciar un escenario de calma, la consolidación eleva la intensidad competitiva. Carvajal describe al mercado cervecero centroamericano como “bastante competido”, con dos gigantes globales —Heineken y AB InBev— disputando liderazgo, y con jugadores locales de peso como Cervecería Centro Americana (Castillo Hermanos) aún muy presentes.

La estructura accionaria resultante refuerza esa tensión: Heineken consolida el control total de Cervecería Panamá y alcanza el 49,85 % de INCECA, aunque sin planes inmediatos de completar la compra de la nicaragüense. El tablero queda así preparado para una etapa de acomodos, alianzas y competencia abierta, en la que cada actor buscará defender —o expandir— su territorio.

CENTROAMÉRICA COMO PLATAFORMA GLOBAL

Más allá de la competencia local, la gran novedad es estratégica: la región deja de ser un mercado periférico para convertirse en plataforma de crecimiento internacional. El plan prioriza Centroamérica como mercado natural, pero apunta rápidamente a México, donde la red de distribución de Heineken —más de 500.000 puntos de venta, frente a los 40.000 actuales de FIFCO— abre una oportunidad sin precedentes para marcas regionales.