CEPAL identifica potencial de los mercados de carbono del sector agropecuario centroamericano

Estido alerta que Centroamérica enfrenta un nivel incipiente de preparación para capitalizar estas reducciones en los mercados de carbono.

Por revistaeyn.com La agricultura en los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ha sido una fuente significativa de emisiones, representando entre el 28 % y el 31 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) durante las últimas dos décadas. Una investigación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en los países que componen el SICA, encontró un potencial considerable para la mitigación de emisiones de GEI mediante la transición a sistemas agroforestales y silvopastoriles. Sin embargo, la CEPAL alerta que la subregión enfrenta un nivel incipiente de preparación para capitalizar estas reducciones en los mercados de carbono.

El potencial de reducción de emisiones mediante técnicas agroforestales y mejoras en la producción ganadera es notable. En el sector ganadero, Nicaragua mostró el mayor potencial con 4.2 millones de toneladas de CO₂ equivalente que podrían evitarse, seguida por Guatemala (3.1 millones) y la República Dominicana (2.3 millones) En el sector agrícola, Guatemala se posicionó con el mayor potencial de reducción, alcanzando 12.3 millones de toneladas de CO₂ equivalente en maíz mediante sistemas de lotes arbóreos. Respecto al arroz, la República Dominicana mostró el potencial más alto con 2.7 millones de toneladas Pese al rol económico vital de este sector —con Nicaragua alcanzando el 16.9 % de su PIB y el 27.7% de su empleo en agricultura—, se identificaron debilidades compartidas. El estudio reveló deficiencias en la claridad de las metas climáticas, la definición de estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones y el establecimiento de inventarios de gases de efecto invernadero. En cuanto a la huella de carbono, siete de los ocho países lograron reducir su intensidad carbónica entre 2000 y el último año reportado, con Belice como la única excepción. En la subregión, implementar sistemas de comercio de emisiones resulta poco viable debido a la producción fragmentada, el bajo nivel de tecnificación, la limitada información sobre emisiones a nivel de finca y los altos costos de implementación.