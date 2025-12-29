CEPAL identifica potencial de los mercados de carbono del sector agropecuario centroamericano

Por revistaeyn.com
La agricultura en los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ha sido una fuente significativa de emisiones, representando entre el 28 % y el 31 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) durante las últimas dos décadas.
Una investigación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en los países que componen el SICA, encontró un potencial considerable para la mitigación de emisiones de GEI mediante la transición a sistemas agroforestales y silvopastoriles. Sin embargo, la CEPAL alerta que la subregión enfrenta un nivel incipiente de preparación para capitalizar estas reducciones en los mercados de carbono.
El potencial de reducción de emisiones mediante técnicas agroforestales y mejoras en la producción ganadera es notable. En el sector ganadero, Nicaragua mostró el mayor potencial con 4.2 millones de toneladas de CO₂ equivalente que podrían evitarse, seguida por Guatemala (3.1 millones) y la República Dominicana (2.3 millones) En el sector agrícola, Guatemala se posicionó con el mayor potencial de reducción, alcanzando 12.3 millones de toneladas de CO₂ equivalente en maíz mediante sistemas de lotes arbóreos. Respecto al arroz, la República Dominicana mostró el potencial más alto con 2.7 millones de toneladas
Pese al rol económico vital de este sector —con Nicaragua alcanzando el 16.9 % de su PIB y el 27.7% de su empleo en agricultura—, se identificaron debilidades compartidas.
El estudio reveló deficiencias en la claridad de las metas climáticas, la definición de estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones y el establecimiento de inventarios de gases de efecto invernadero. En cuanto a la huella de carbono, siete de los ocho países lograron reducir su intensidad carbónica entre 2000 y el último año reportado, con Belice como la única excepción.
En la subregión, implementar sistemas de comercio de emisiones resulta poco viable debido a la producción fragmentada, el bajo nivel de tecnificación, la limitada información sobre emisiones a nivel de finca y los altos costos de implementación.
Por el contrario, los créditos de carbono presentan un mayor potencial, especialmente mediante proyectos de pago por resultados ligados a la adopción de sistemas agroforestales y silvopastoriles. A pesar de su potencial, el financiamiento por resultados solo representa el 5 % del financiamiento climático total.
Sin embargo, los créditos agrícolas han mostrado dinamismo, alcanzando un precio promedio de US$7.66 por tonelada en 2024, un crecimiento del 18 % respecto al año anterior.
Para aprovechar estas oportunidades, la CEPAL recomienda que los instrumentos de precio al carbono se integren en una estrategia de financiamiento climático integral y alineada con las metas nacionales de desarrollo bajo en emisiones.
Es crucial fortalecer las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas mediante la cooperación regional y el intercambio de experiencias. Se enfatiza la necesidad de continuar mejorando la arquitectura global de financiamiento climático para que sea aprovechada por los productores de pequeña escala, quienes constituyen la mayoría en Centroamérica.