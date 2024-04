Margarita Herdocia: Las mujeres deben aprender a romper cadenas o bailar con ellas

En ese momento, Margarita debió enfrentar prejuicios de sus cercanos, enfrentar micromachismos por parte de los proveedores de esos restaurantes. Afirma que no fue fácil tomar las riendas del negocio, porque no tenía experiencia , ya que estaba dedicada a su familia al 100 %, pero, ella bailó con lo que ella llama “cadenas” y se dio cuenta en todo lo que hacía en el día a día.

Si lo anterior no es suficiente para decidirse a apuntar más arriba, Margarita es un claro de ejemplo de que cuando se tiene la intención, las ganas y el coraje se puede llegar a conquistar. Esta nicaragüense, que también tiene parte de su corazón en Costa Rica, donde reside, ingresó a este mundo hace más de 10 años, cuando aceptó el reto de rescatar unos restaurantes que eran parte de franquicias internacionalmente exitosas.

“ Somos las gerentes generales de la casa. Nosotras siempre estamos haciendo algo y somos capaces de hacer muchas cosas a la vez. Pero, solo debemos callar las vocecitas que nos dicen ‘No puedes’ , tratemos de no oírlas, a veces no es fácil porque son personas cercanas quienes nos las dicen, pero de nosotros depende darle importancia”, reflexionó la centroamericana, que ahora cuenta con mayor formación de negocios y está lista para conquistar nuevas fronteras.

En PLNT Burger “decidimos que si vamos a entrar a este negocio vegano nos vamos a ir por lo que más gusta: las hamburguesas, pero lo que hacemos, aunque tenemos una cantidad de seguidores que son veganos puros y también gente que son ambientalistas puros o gente Pro Derechos de los animales, nosotros no nos vendemos así, sino que nuestro enfoque es que somos una hamburguesa deliciosa. Ven, pruébanos y sorpréndete de qué somos hechos ... y somos hechos de petipuá”.

A eso hay que agregarle que Margarita no vive en ese país, pero eso no la asustó. “Solo dije, ‘yo voy a poder’”.

PLNT Burger busca instalar la cultura de que la comida hecha a base de vegetales no es aburrida . “Tenía ese sueño y más que uno de alguna manera, como mujer, tiene una voz que le dice a uno ‘soy muy pequeña, yo no voy a poder’ y más sabiendo que Estados Unidos es uno de los mercados más grandes del mundo y donde uno quisiera llegar -como dicen- cuando uno está grande en realidad. Pero, entonces empecé junto con otro socio PLNT Burger”, comentó en una conversación con E&N, luego de un evento en El Salvador.

Sus socios son Seth Goldman, quien anteriormente fue cofundador de Honest Tea y presidente de la junta directiva de Beyond Meat; y Spike Mendelson es el director culinario. Es un chef famoso y presidente del Consejo de Política Alimentaria de DC.

Su eslogan muestra la esencia de la marca: Comer el cambio que quieres ver en el mundo. Y Margarita lo defiende así –más allá de la importancia que debemos ponerle al Cambio Climático- “ Así como se vota por políticos cada cierto tiempo. Cuando uno come vota tres veces al día por lo que uno quiere ver en el mundo, entonces lo que nosotros pedimos es que la gente en una, dos o hasta tres de las comidas del día traten de comer cada vez más basado en plantas ”.

“Las franquicias somos personas. El negocio de franquicias es un negocio de personas, a veces piensa uno, si yo tengo Pizza Hut, yo produzco pizza, si yo tengo KFC, yo produzco pollo frito-franquicias en donde inició-, pero no, al final somos un negocio de personas, de seres humanos, que trabajamos juntos. Yo en todos mis negocios siempre he puesto a mi gente primero, no es el cliente como dicen otras”, apunta.